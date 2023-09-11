長榮航機上行動支付服務上線 國內首見

長榮航 (2618-TW) 今 (11) 日宣布，開放旅客於機上購買免稅品時，以晶片信用卡的插卡和感應式交易，以及 Apple Pay、Google Pay 和 Samsung Pay 等行動支付服務進行付款，是國內首家推出機上行動支付服務的航空公司。

長榮航說明，旅客過往使用傳統磁條信用卡於機上購買免稅品時，航空公司僅能在飛機降落後才能連線驗證旅客的付款資訊，無法完全杜絕有心人士使用失竊卡盜刷風險。

此次看準信用卡公司陸續推出更安全且難以仿冒的晶片信用卡，以及行動支付普及化，即日起於各機型支援晶片信用卡的插卡和感應式交易，並在波音 777-300ER、787 客機和空中巴士 A330-300 上推出 Apple Pay、Google Pay 和 Samsung Pay。

長榮航進一步表示，在空中驗證晶片信用卡與地面相比，需要處理更多複雜的步驟，此次是克服衛星網路傳輸的各個節點溝通和資訊加密等挑戰，最終通過收單銀行和多家信用卡公司的交易認證。

另一方面，長榮航 9 月 25 日將推出新版 EVA SKY SHOP 免稅預購網，除了優化網站視覺，還有系列促銷活動，同時新增多元付款方式。

長榮航 8 月合併營收創歷史次高，達 181.71 億元，月減 2.79%，年增 51.24%，其中，客運營收達 130.47 億元，年增 246.95%，主要是因暑期平均整體載客率皆有 8 成以上，尤其歐美航線達 90% 以上。

展望後市，長榮航強調，目前全球客運市場仍持續穩定成長，因此，自 10 月 29 日冬季班表起，西雅圖航班由每周 7 班增為 10 班，而台北 - 沖繩航線則由每日 1 班增為 2 班。