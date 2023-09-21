〈台股盤前要聞〉台股再殺百點外資狂倒貨、8月外銷訂單減幅擴大 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。台股昨 (20) 日開低震盪走低，下跌 101.57 點作收，三大法人狂賣 251.06 億元；經濟部統計處公布 8 月外銷訂單 460.4 億美元，年減 15.7%，為連續第 12 個月負成長，且跌幅較 7 月再擴大。以下是今 (21) 日必看重要財經新聞。

台股再殺百點三大法人賣超 251 億 外資三天狂倒 567 億元

台北股市昨 (20) 日大盤出現開低振盪走低格局，也是本周來 K 線連三黑，雖然盤中資金重燃對 AI 概念股的狂熱，盤中技嘉 (2376-TW)、廣達 (2382-TW) 及英業達 (2356-TW) 股價走揚，但表現都虎頭蛇尾，終場大盤下跌 101.57 點作收，成交值 2777.7 億元；三大法人賣超 251.06 億元。閱讀全文...

台灣 8 月外銷訂單金額年減 15.7% 連 12 黑、減幅又擴大

經濟部統計處昨 (20) 日公布，台灣 8 月外銷訂單 460.4 億美元，年減 15.7%，不但為連續第 12 個月負成長，且跌幅較 7 月再擴大。1-8 月外銷訂單 3,623.3 億美元，年減 19.1%。閱讀全文...

聯發科旗下達發下半年營收減幅收斂 明年重返成長

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 旗下達發科技 (6526-TW) 即將在 10 月底掛牌上市，展望後市，董事長謝清江表示，今年整體景氣較弱，不過，7、8 月營收年減幅已收斂，會藉此時調整體質，待明年景氣回溫後，把握新一輪成長機會。閱讀全文...

和大將斥資 15 億元赴美設廠 2025 年 Q2 投產

電動車零組件大廠和大 (1536-TW) 董事長沈國榮昨 (20) 日宣布，啟動美國新墨西哥州投資設廠計畫，預計初期投資 15 億元，2025 年第二季正式量產，首年營收貢獻 12-13 億元，2026 年起全年營收上看 25 億元，目標 2027 年開始獲利。閱讀全文...

研調估 9 月電視面板價格轉持平 Q4 需求同步下調

研調機構集邦 (TrendForce) 昨 (20) 日發布 9 月下旬面板報價，其中，電視面板 9 月下旬價格由前次微幅上漲的看法轉為持平，第三季採購規模從先前預估的季增 6-7% 一路下修至近持平水準，預期第四季採購需求也勢必持續向下調整。閱讀全文...

台康生再拿下日廠長期供貨合約 同步展開製劑銷售

台康生 (6589-TW) 昨 (20) 日宣布，繼與日本廠商簽訂長期供貨合約後，今日再取得第二個至少 6 年的長期供貨合約，同時開始採購上市產品原料藥，並將在日本生產製劑銷售。閱讀全文...

長榮航調升部分燃油附加費約 3 成 全年營運拚新高

長榮航 (2618-TW) 總經理孫嘉明昨 (20) 日指出，近期國際油價上漲，造成油料成本增加，但有效開源節流，並調高部分地區的燃油附加費約 3 成，預計第三季不會比第二季差，第四季處相對淡季會稍微回檔是正常，全年營運仍力拚創新高。閱讀全文...



