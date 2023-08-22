長榮航夢幻客機投入松山機場2大航線 座位數增1成

長榮航 (2618-TW) 波音 787-10 夢幻客機今 (22) 日進駐松山機場，即日起投入松山 - 羽田、松山 - 虹橋航線，每趟航班共提供 342 個座位，較現行 A330-300 機型增加 10% 的座位數。

長榮航總經理孫嘉明表示，松山、羽田和虹橋機場均位居都會中心區，是商務旅客往返台北、東京、上海重要的門戶，自 2010 年松山 - 虹橋、松山 - 羽田航線開闢後，疫情前一年平均載客率均維持約 90%，尤其週末、連續假期更是經常一位難求。

因此，長榮航此次機隊引進做最佳的規劃，以高運量的波音 787-10 投入這兩條航線的營運，較現行 A330-300 機型增加 10% 的座位數，藉此進一步滿足旅客的期待與需求。

長榮航空自 2018 年開始陸續引進波音 787 客機，目前已是公司主力機隊之一，共有 13 架，包括 4 架波音 787-9、9 架波音 787-10，年底前將再交付 2 架波音 787-10，2024 至 2027 年則會交付 9 架波音 787-9、2 架波音 787-10，屆時波音 787 機隊數將達 26 架。

另外，長榮航為持續朝 2050 淨零碳排放目標邁進，繼 5 月使用永續航空燃油 (Sustainable Aviation Fuel - SAF) 飛渡一架波音 787 新機回台後，明 (23) 日波音 787-10 執飛 BR189 的羽田 - 松山航班中，將再次添加永續航空燃油。