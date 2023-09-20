研調估9月電視面板價格轉持平 Q4需求同步下調

研調機構集邦 (TrendForce) 今 (20) 日發布 9 月下旬面板報價，其中，電視面板 9 月下旬價格由前次微幅上漲的看法轉為持平，第三季採購規模從先前預估的季增 6-7% 一路下修至近持平水準，預期第四季採購需求也勢必持續向下調整。

集邦表示，電視面板價格在經過近兩個季度的上漲後，已來到相對高點，品牌客戶在面臨終端需求疲弱，以及採購成本高漲的雙重壓力下，也不得不提早開始調整採購力道。

集邦指出，雖然面板廠已經啟動產能的下修，提早因應淡季需求修正的來臨，但仍難擋面板價格上漲空間的大幅縮減，預期 9 月下旬面板價格將全面轉為持平。

顯示器面板方面，需求在第二季出貨大增下，預期第三季出貨量僅季增 1-2%，時間越接近第四季，品牌客戶需求開始調整的壓力同樣越趨明顯，也因此顯示器面板價格在經歷數月的微幅上漲後，進入 9 月價格將全面轉為持平。

筆電面板來看，集邦分析，需求在第三季的 8 月出現高峰，預期 9 月會稍微滑落，但整體第三季出貨仍較第二季略微成長，因此目前部分面板廠仍堅持維持面板價格上漲趨勢。

而在數個主要品牌客戶下半年朝向拉高安全庫存水位，或是衝刺年底目標的方向發展下，部分品牌客戶可以接受面板價格微幅上漲，因此集邦預期 9 月筆電面板，包括低階的 TN 機種以及中高階的 IPS 機種都有機會微幅上調 0.1 塊。