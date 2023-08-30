三大航空搶日本版圖 長榮航哩程換機票重磅好康來了

隨著日本旅遊需求持續攀升，華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW) 和星宇航空 (2646-TW) 近日陸續祭出行銷新措施，長榮航今 (30) 日宣布，提供由桃園機場飛往日本松山超優惠哩程兌換機票，經濟艙僅需 20,000 哩 (原 35,000 哩)、商務艙僅需 32,000 哩 (原 50,000 哩)。

長榮航重磅宣布，提出無限萬哩遊會員限定好康，11 月 3 日由桃園機場飛往日本松山、11 月 6 日日本松山飛往桃園機場，經濟艙僅需 20,000 哩 (原 35,000 哩)、商務艙只需 32,000 哩 (原 50,000 哩) 即可兌換桃園機場 - 日本松山來回機票。

由於長榮航今年適逢加入星空聯盟 10 週年的里程碑，已陸續推出系列活動，並特別選擇 A330-300 三麗鷗彩繪機飛航此專機任務。

而華航看準日本熊本位於九州的中心，擁有許多觀光名勝，也是日本半導體產業聚集地，將於 9 月 18 日起新開台北 - 熊本航線，提供每周一、五 2 班往返，旅客也可搭配每周 14 班的台北 - 福岡航線，每周共 16 班更便利進出。

華航說明，熊本航線以區域線主力新機種 A321neo 執飛，並設有全平躺豪華商務艙，提供旅客不同以往的搭機體驗。

星宇航則是再度與星野集團聯手推全新機加酒套票，此次針對日本兩大城市大阪和沖繩進行合作，合作的飯店為 OMO 關西機場及 OMO7 大阪，OMO 關西機場是 3 月才開幕的觀光酒店，也是星野集團首家機場飯店，OMO7 大阪則位於充滿大阪文化氣息的新世界附近，旅客可散步至通天閣，且有免費接駁車至日本環球影城。