孟晚舟最新演講 華為AI戰略怎麼走？

華為輪值董事長孟晚舟周三（20 日）表示，人工智慧（AI）的發展正在跨越拐點，華為將推動「全面智慧化戰略」，包括讓所有對象可聯接、讓所有應用可模型、讓所有決策可計算。

據《第一財經》報導，華為全聯接大會周三在上海登場，孟晚舟在大會上發表主題演講，闡述華為在 AI 領域的定位與在大模型領域的戰略。她說，華為將推行「全面智慧化戰略」，主要涵蓋以下幾點：

首先，讓所有對象可聯接。不僅是物理實體的，也包括邏輯的、虛擬的；不僅包括數位化設備，也包括傳統終端和裝置；不僅使數據上得來，也讓意圖下得去。

其次，讓所有應用可模型。透過大模型範式，讓智慧應用快速惠及每個人、每個家庭、每個組織。

第三，讓所有決策可計算。以算力的無所不在，加速智慧的無所不及，並讓數據的潛力在計算中不斷地釋放。

「人工智慧的發展，算力是核心驅動力。大模型需要大算力，算力大小決定著 AI 迭代與創新的速度，也影響著經濟發展的速度。算力的稀缺和昂貴，已經成為制約 AI 發展的核心因素。」孟晚舟表示，華為將改變傳統的伺服器堆疊模式，以系統架構創新的思路，打造 AI 集群，實現算力、運力、存力的一體化設計，突破算力瓶頸。

此外，孟晚舟說，參數超過千億甚至萬億的人工智慧神經網絡模型，正在加速進入千行萬業，AI 發展也正在跨越拐點。從小模型時代到大模型時代，AI 技術的實用性發生了質的飛躍。

過去，不同的應用場景需要開發不同的模型。現在，大模型透過吸收海量知識，一個模型可以適配多種業務場景，大幅降低 AI 開發與應用的門檻，縮短技術到應用的周期。

「華為將支持每個組織使用自己的數據，訓練出自己的大模型，讓每個行業用自己的專業知識發展出自己的行業大模型。」孟晚舟說。

她表示，未來的發展，依賴基礎技術持續突破和人才不斷湧現。所以，華為不僅做「工程商用」研究，解決實際挑戰，還依托「創新 2.0 機制」，與大學聯合創新，支持「無用之用」的理論研究和前沿探索。

目前，華為在全球已與 2,600 多所大學共建 ICT 學院，教師數量超過了 11,000 人，每年培養學生 20 萬人。