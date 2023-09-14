華為5.5G新進展 完成全部功能測試

華為 5G 推進組周三（13 日）宣布，已於周一率先完成 5G-A（5.5G）全部功能測試案例，可滿足延展實境（XR）、人工智慧（AI）等需求。

據《財聯社》報導，華為表示，本次測試涵蓋了上下行超寬頻和寬頻實時交互 5G-A 關鍵技術。華為完成 5CC 載波聚合的超大頻寬測試，並率先驗證下行多載波調度方案，首次在 Single DCI、SSB-Less 等關鍵技術中完成多載波測試。下行萬兆的極致體驗可以有效滿足裸眼 3D、XR 等沉浸式業務體驗需求。

另外，華為在業界首次完成 3 頻段間的上行通道切換測試，實現時隙級靈活調度，提升頻譜資源利用率和用戶上行體驗。該技術可有效支撐單用戶上行 1 Gbps 的傳輸速率，一方面可以滿足 AI 訓練數據上雲、雲拍照、雲會議等交互類沉浸式業務的需求，另一方面在工業生產中可以使能 AI 質檢、安全監控、遠程控制等大上行業務應用。

下一步華為將繼續全力支持 IMT-2020（5G）推進組的 5G-A 性能測試計畫。5G-A，又稱 5.5G，全稱是 5G-Advanced，為進階版 5G。目前行動通訊技術從 5G 到 6G 還需要五至十年，5G-A 在過渡期被寄予厚望。

5.5G 肩負兩大使命：一是修正、加強 5G 不足之處；二是根據行業發展變化，為 6G 探索最新方向。

相較於 5G，5.5G 更快，支持更多頻段，更加自動化、智慧化。5G-Advanced 上行峰值和下行峰值都有望比 5G 網路提升十倍、連接密度改善十倍、定位精度提升十倍、能效提升十倍。

在 2023 年上海世界行動通訊大會上，華為輪值董事長孟晚舟就表示，全球 5G 商用四年來，持續引領價值創造，而 5.5G 是 5G 網路演進的必然之路。

華為 ICT 產品與解決方案總裁楊超斌也宣布，明年將會推出商用 5.5G 全套網路設備，為 5.5G 的商用部署做好準備，也標誌著 ICT 行業即將邁入 5.5G 時代。