美共和黨眾議員致函商務部 要求全面制裁華為、中芯

隨著華為最新 5G 手機「Mate 60 Pro」在晶片技術上取得突破，美國共和黨議員敦促拜登政府徹底斷開華為、中芯國際 (00981-CN) 和美國供應商的關係，將現有限制措施升級為全面性制裁，以防堵中國技術發展。

華為旗艦手機 Mate 60 Pro 搭載由中芯國際代工生產的 7 奈米製程晶片，推出即引發各界關注，並掀起有關美國是否能有效抑制中國技術和軍事實力發展的討論。

華為和中芯此前均已遭受美方部分制裁，且兩家公司都是拜登政府去年實施出口管制的主要目標。不過，現在共和黨議員希望能將這些管制措施，進一步升級為全面制裁。

以眾議院外交委員會主席麥考爾 (Michael McCaul) 為首的 10 位共和黨眾議員，周四 (14 日) 致函商務部主管工業和安全事務的副部長艾斯特維茲 (Alan Estevez)，指出華為得以推出新款 5G 手機，意味著現有限制措施沒有效果。

上述眾議員當中還包含能源和商業委員會、軍事委員會以及美中戰略競爭特別委員會的領袖，他們要求商務部工業和安全局、國防部與能源部在 9 月 28 日前就情況進行彙報。

眾議員們寫道：「我們對工業和安全局無法有效制定並執行針對違規者 (尤其是中國) 的出口管制規範，感到非常困擾且困惑。」

美國商務部在調查中芯國際是否違反美國制裁時，始終保持沈默。針對上述報導，該部門沒有立即回應置評請求。

數月以來，拜登政府一直在考慮改變對華為的出貨許可政策，共和黨議員也不斷施壓，要求政府拒絕向企業發放任何新的許可證。

具體來說，上述信件呼籲對中芯和華為實施全面性制裁，並禁止美國進口中芯生產的晶片。議員們還表示，商務部應將中芯、華為以及兩家公司的所有子公司納入實體清單、對這些公司實施貿易限制、撤銷所有許可證並拒絕發放，同時對兩家公司的高層提出刑事訴訟。