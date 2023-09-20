英特爾股價收黑逾4% 財務長警告資料中心晶片庫存過剩 

英特爾 (INTC-US) 股價周二 (19 日) 遭拋售下挫逾 4%，該公司當天宣布立足人工智慧 (AI) 市場的策略計畫和新的個人電腦 (PC) 晶片，但因財務長對資料中心需求前景保守，讓股價壟罩在陰霾中。

財務長 David Zinsner 在聖荷西舉辦的第三屆英特爾創新日 (Intel Innovation 2023) 上向投資人說，雖然過去兩季以來，英特爾看到資料中心需求有所改善，但還要再過幾季，才能讓庫存水準進入良好的狀態。

他表示，通路端消化資料中心處理器庫存的時間，比自家公司的個人電腦 (PC) 處理器久，並認為資料中心業務的復甦「有些遲到」。他說，英特爾的資料中心晶片將在第 3 季出現「庫存消化」，第 4 季開始景氣好轉，不過第 3 季的資料中心業務會比第 2 季差。

Zinsner 說：「但我確實認為，明年將是不錯的一年。2024 年對資料中心業務來說，應該是非常好的一年。」

他本月稍早曾說，英特爾今年最大的驚喜之一是資料中心銷售優於預期。英特爾第 1 季才公布史上最大虧損。

Zinsner 最新發言讓英特爾股價跌幅擴大，終場下跌 4.34% 至每股 36.34 美元，成為道瓊工業指數當日最差的成分股。

英特爾本屆創新日以 AI 為主題，揭露多項能讓 AI 無所不在的技術。執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 宣告，由 AI 驅動的「矽經濟」(siliconomy) 將來臨，由半導體推動的經濟活動建構了矽經濟生態鏈，將為全球科技產業帶來將近 8 兆美元的產值。

英特爾周二還發表代號「Meteor Lake」的 Core Ultra 處理器，以及第五代 Xeon 伺服器處理器，兩者都將在 12 月 14 日上市。

英特爾今年來至周二收盤共上漲 37.5%，仍略優於費半同期的 36.6% 漲幅，而道瓊、標普 500 和那斯達克同期各上漲 4.1%、15.7% 和 30.7%，但這仍追不上 AI 寵兒輝達 (NVDA-US)，該股今年來飆漲近 200%。