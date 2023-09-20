美券商喊買微軟：雲端運算的生成式AI獲利高於預期

美券商 Bernstein 認為，微軟 (MSFT-US) 的人工智慧 (AI) 雲端運算服務獲利程度可能高於最初預期。

分析師 Mark Moerdler 周二 (19 日) 重申微軟股票「跑贏大盤」的評級，並將目標價自 398 美元小幅上調至 400 美元。微軟周二小跌 0.12%，收每股 328.65 美元，今年迄今約上漲 37%。

「微軟在構建生成式 AI 產品、平台軟體和設計架構方面已處於領先地位，可協助客戶將其數據和 AI 變現。他們正積極投資 GPU (圖形處理器)/ AI 超級電腦以對應強勁需求。」

分析師預估，像微軟這樣的雲端運算供應商自每塊輝達 (NVDA-US)A100 GPU 每小時產生約 1.5 美元或每月約 1000 美元的營收。在運行財務模型後，他認為單就 GPU 租賃業務（不含任何其他軟體或服務）就能產生 42% 的毛利率。

他認為生成式 AI 對微軟 Azure 利潤率的影響低於預期。

Moerdler 也看到，微軟添加更多高利潤的技術，包括預先建構的 AI 模型和其他 AI 服務，這可以推高營收與獲利能力。

微軟自家也樂觀期待 AI 前景，本月稍早財務長 Amy Hood 證實公司先前的預測，即其 AI 工具套裝組的營收增長速度，將比其他軟體業務更快達到 100 億美元。