花旗：受惠筆記型電腦市場增長 英特爾業績有望超出預期

花旗銀行表示，由於筆記型電腦出貨量的增加，英特爾 (INTC-US) 的業績有望超出預期，該公司維持對該股「中性」評級。

數據顯示，8 月筆記型電腦出貨量較上月增長 8%，高於市場預期。花旗也將筆電第三季出貨量預期由 2% 上調至 3%。

以 Christopher Danely 為首的花旗分析師在一份報告中表示：「我們相信，筆記型電腦出貨量的強勁，加上數據中心業務優於預期的表現，英特爾業績將能夠超越預期。」

筆記型電腦出貨量約佔英特爾總體營收的 30%。該公司先前也曾表示，在數據中心業務的推動下，該公司正在朝向第三季 134 億美元營收目標前進，季增有望達到 3.5%。

英特爾執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 本月初也曾表示，由於 PC 市場景氣好轉，公司第三季財測有望達標，帶動公司股價收高。「現階段，我們可以說已經超越第 3 季財測的中位數，因此隨著時間進展，我們對第 3 季有不錯的預感。整體來說，當我們觀察現在的環境，顯然我們正在經歷強大的蕭條 - 繁榮周期。」

英特爾 7 月預估本季營收最高可達 139 億美元，優於分析師所估的 133 億美元。雖然中國需求疲軟，且來自部分資料中心客戶的訂單下滑，讓英特爾的伺服器晶片部門帶來壓力，但 PC 處理器庫存已經回到正常水準，促使客戶恢復下單。

瑞穗分析師 Jordan Klein 則表示，因擁有美國最大代工廠，英特爾可能越來越有價值。此外，如果美中貿易戰加劇，英特爾有望成為半導體工廠的大贏家。

在研究英特爾的 44 位華爾街分析師中，9 位給出了「買入」評級，28 位給出了「持有」評級，7 位給出了「賣出」評級，平均目標價為 36.91 美元。