美券商喊買英特爾：AI定位良好 必當受益

美券商 Raymond James 認為，英特爾 (INTC-US) 可望成為人工智慧 (AI) 的受益者。

分析師 Srini Pajjuri 周四 (14 日) 重申英特爾股票「優於大盤」的評級，目標價 42 美元，理由是英特爾將推出的處理器可用於 AI app。

英特爾周四股價下跌 0.1%，收每股 38.67 美元。今年迄今該股上漲 46%，過去 12 個月的漲幅則為 32%。

該分析師表示，雖然英特爾近期內不太可能因其在 AI 的努力而獲讚譽，但仍處於有利地位。「我們看到英特爾市占流失程度緩解，產品規劃改善，代工進展以及長期 AI 機會。」

Pajjuri 預計，英特爾下周開發者大會上的重點將是未來的 AI 晶片，在小規模的 AI 工作負載上，英特爾的 Gaudi AI 加速器與市場領先的輝達 (NVDA-US) 產品可相互競爭，「可望在 2024 年對營收做出有意義的貢獻。」

華爾街分析師越來越擔心，因為客戶優先選擇 AI 相關晶片，而非英特爾傳統 CPU 處理器，恐令英特爾面臨短期壓力，但 Pajjuri 淡化此一風險。

他認為，「目前為止 GPU 蠶食市場的衝擊仍在可控制範圍內，我們持續相信 AI 越來越普及後，將使包括 CPU 在內的大多數數據中心晶片受益。」