谷歌擬用地圖數據集推新API 主打太陽能產品公司 頭一年可望創1億美元營收

《CNBC》報導，谷歌 (GOOGL-US) 正計劃向特定企業出售使用新地圖數據集的許可，預期頭一年可創造 1 億美元營收。

這些企業主要生產有關再生能源的產品。谷歌計劃授權太陽能、能源資訊和空氣品質等企業以新 API (app 開發介面) 取得自家地圖數據集。

新 API 包括 Solar API (太陽能 API)，可供 SunRun (RUN-US) 和特斯拉 (TSLA-US) 等太陽能安裝商使用，以及太陽能設計公司如 Aurora Solar。

谷歌也認為 Zillow (ZG-US) 等房地產公司、萬豪酒店 (Marriott Bonvoy) (MAR-US) 等酒店企業，以及 PG&E (PCG-US) 等公用事業公司具有潛在客戶商機。

Solar API 部分數據來自以消費者為導向的試點項目「Project Sunroof」，這是谷歌最初於 2015 年推出的太陽能節省計算器。

該程序允許用戶輸入其地址以獲取估算的太陽能成本，例如節省的電費和他們需要的太陽能裝置大小，且該程序還可根據谷歌地圖數據提供建築物屋頂和附近樹木的 3D 建模。

根據文件，谷歌計劃出售可訪問獨立建築數據的 API，以及特定城鎮縣市所有建築匯總數據的 API。谷歌稱擁有超過 3.5 億座建築的數據，遠高於 2017 年的水準，當時谷歌援引「Project Sunroof」項目有 6000 萬棟建築物數據。

谷歌內部文件估計，其太陽能 API 在推出後頭一年可望創造 9000 萬美元至 1 億美元營收，且未來還有可能與谷歌雲端產品連接。

谷歌也計劃推出「Air Quality」即空氣品質 API，可讓顧客請求空氣品質數據，例如特定位置的污染物和相關健康建議，也包括數位的熱數據地圖、每小時的空氣品質資訊，以及長達 30 天的空氣品質歷史記錄。

谷歌沒有立即回應置評請求。

谷歌向來戮力將其地圖產品變現，因為在經濟廣泛放緩的背景下，該公司也面臨開闢營收來源的壓力，同時為了提高效率，谷歌也一直在投資生成式人工智慧 (AI) 等新技術與永續性，谷歌希望可藉由 Solar API 來利用這個市場。

谷歌目前將用於導航的地圖 API 授權給 Uber 等公司，Uber 於 2019 年表示，支付谷歌 5800 萬美元換取 3 年授權。

谷歌將地圖 API 營收歸於公司雲端部門，該部門第一季終於實現獲利，但在與市場領導者亞馬遜 (AMZN-US) 和微軟 (MDFT-US) 競爭方面一直遭遇坎坷。

摩根士丹利分析師 Brian Nowak 曾於 2021 年表示，谷歌雖然沒有透露地圖業務的營收，但這向來是谷歌最不賺錢的產品之一。隨著新的旅遊產品和推廣大頭針開始增加廣告營收，當時該分析師估計谷歌地圖 (Google Maps) 到今年之前將賺得 111 億美元。

谷歌此舉也適逢公司正試圖簡化其地圖產品之際。該公司 6 月解聘 2013 年收購的交通報告 app「Waze」員工，並將其與谷歌地圖團隊合併。