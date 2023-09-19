同業的痛苦就是我的快樂 聯邦快遞上季獲利可望獲得提振

聯邦快遞 (FDX-US) 高層和財務分析師表示，該公司受益於競爭對手 UPS (UPS-US) 和 Yellow 最近一季遭遇的不幸，這家全球快遞公司繼續削減成本，以應對全球電商需求持續疲軟的情況。

分析師普遍預計，聯邦快遞周三 (20 日) 將公布截至 8 月 31 日的第 1 財季獲利同比增幅更高。這是因為一些擔心 UPS 營運狀況的客戶在 8 月 31 日前將包裹轉移到聯邦快遞網路。UPS 的勞工合約於 1 月 1 日到期，涵蓋約 34 萬名聯合卡車司機工會成員。

UPS 高層上個月表示，每天有 100 萬個客戶包裹被轉移給其他供應商，導致約 2 億美元的銷售損失。估計其中大約三分之一的貨物是轉由競爭對手聯邦快遞運送。

作為最大的非卡車貨運服務提供者之一，聯邦快遞也受惠於上個月該行業主導企業之一的 Yellow 消亡。

分析師普遍預期 Yellow 破產首入的包裹數量成長，將比 UPS 勞工談判帶來的成長更為持久。

TD Cowen 分析師貝克 (Helane Becker) 在最新報告中表示：「我們相信 UPS 將積極努力奪回業務。」

話雖如此，她補充指出，在要求自 UPS 轉換而來的新客戶簽署至少 12 個月期限的協議後，聯邦快遞可能會保留部分業務。

來自 UPS 客戶的成長將有利於聯邦快遞的地面業務，而 Yellow 宣告破產將提振聯邦快遞貨運業務。

大約一年前，聯邦快遞重新調整預期，撤回全年獲利財測，理由是其業務急劇下滑，導致第 1 財季獲利下降 21%。之後，該公司一直在合併其獨立營運的快遞和地面部門，作為 40 億美元削減成本計畫的一部分。