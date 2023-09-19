降價影響 高盛下調特斯拉獲利預期

高盛分析師下調了電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US) 的獲利預期，理由是近期該公司的降價行動將給毛利率帶來壓力，導致整體獲利下降，衝擊股價。

高盛分析師 Mark Delaney 維持對特斯拉的「中性」的評級以及 275 美元的目標價。不過他指出，特斯拉今年多次的降價行動可能會給本就已經下跌的毛利率帶來壓力，並導致今年的利潤縮減，而降價行動甚至有可能延續到明年。

「我們認為，特斯拉可能會在 2024 年進一步降價，以推動更高的銷量，這將削弱因成本降低帶來的每股盈餘成長。」Delaney 說道。

考慮到平均售價 (ASP) 預期下降以及價格下降對電動車毛利率的影響，Delaney 將 2023 年特斯拉的每股盈餘預期從 3 美元下調至 2.90 美元，同時他也將 2024 年的每股盈餘從 4.25 美元下調至 4.15 美元。 對 2025 年的獲利預測則維持不變。

與此同時，他認為即使祭出降價策略，特斯拉第三季銷售量仍將低於先前的預期。他將第三季特斯拉銷售預估下調至 46 萬輛。

不過 Delaney 也表示，對特斯拉的評級維持中性，是因為他對該公司在電動車產業中的領導地位和長期成長潛力仍抱持正向看法，抵消了對短中期利潤率不利因素的預期。

執掌方舟 (Ark) 投資管理公司的伍德 (Cathie Wood) 則是認為，特斯拉降價是因為該公司有這個能力。這樣的說法似乎要消除人們對特斯拉收入大幅下降的擔憂。「生產數量每增加一倍，成本就會下降 28%。」

伍德認為這將有助於特斯拉重振前一年下滑的部分需求，而降價也意味著競爭對將難以追上特斯拉的市占率。

特斯拉大多頭、Wedbush 分析師 Daniel Ives 也曾表示，特斯拉的所有降價，都可以刺激今年全球需求 / 交付量增加 12-15%，並且也表明該公司在經濟疲軟背景下，正在採取策略以刺激需求。