通用汽車和谷歌共同探索在汽車製造業全面採用AI

通用汽車 (GM-US) 周二 (29 日) 宣布正與谷歌 (GOOGL-US) 合作，探索在整個汽車製造商業務中實施人工智慧 (AI) 技術的機會。

這家底特律汽車製造商和谷歌雲端部門之間圍繞生成式或對話式 AI 的廣泛合作夥伴關係，擴展了兩家公司之前在通用汽車 2022 年推出 OnStar 互動式虛擬助手 (IVA) 方面的合作。

通用汽車表示，IVA 系統由「意圖識別演算法」提供支持，該演算法使用谷歌雲端的對話式 AI 技術，為 OnStar 用戶提供常見查詢的回應以及路線和導航幫助。

與其他產業類似，AI 的潛在應用、包括眾所周知的 ChatGPT，已經成為汽車業日益熱議的話題。一些可用功能包括車輛驗證、軟體和車載輔助系統，例如 OnStar 服務。

通用汽車軟體和服務執行副總裁阿博特 (Mike Abbott) 表示：「生成式 AI 可能徹底改變車輛內外的購買、擁有和交互體驗，從而為提供新功能和服務提供更多機會。」

通用汽車此前表示，在與微軟更廣泛合作中，它正在探索 ChatGPT 的用途。

梅賽德斯奔馳今年稍早還宣布建立合作夥伴關係，在美國超過 90 萬輛汽車上測試車內 ChatGPT AI。這家德國豪華汽車製造商表示，這項新興技術將通過其 Hey Mercedes 語音助手用於語音請求，預計大大擴展系統的功能。