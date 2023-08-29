谷歌將就生產力套件中AI功能向大企業每月每用戶收取30美元

谷歌 (GOOGL-US) 周二 (29 日) 表示，計劃向大型企業向每個使用其人工智慧 (AI) 強化功能的用戶收取每月 30 美元的費用；這些強化功能正添加到 Gmail 和其他生產力應用程式中。

這項名為 Duet AI 的技術成本與微軟 (MSFT-US) 的 365 Copilot 強化功能一樣高，後者可能會在明年上半年推出。自去年年底 OpenAI 的 ChatGPT 聊天機器人發布以來，兩家公司一直在競相將生成式 AI 添加到更多核心產品中。

這些費用是在公司已為生產力套件訂閱支付的費用之上額外加入。谷歌表示，它允許公司在承諾訂閱之前參加免費試用。Google Workspace 副總裁兼總經理帕普 (Aparna Pappu) 表示，對於小型組織和個人用戶而言，該公司尚未最終確定定價。

帕普表示：「我們制訂的標價是考慮到客戶是否願意為我們將融入其中的企業價值付費。」

他指出，谷歌從 5 月開始接受針對 Google Workspace 的 Duet AI 的預訂，價格為每用戶 30 美元，但並未公開披露。微軟隨後於 7 月宣布其定價。

帕普說，「我們有點驚訝地看到微軟提出與我們完全相同的定價模型。」

谷歌大部分收入來自網路搜索和其他線上廣告，它對商業軟體的依賴程度低於微軟。Workspace 營收與谷歌的雲端基礎設施一起屬於 Alphabet 的 Google Cloud 類別。這些部門在第 2 季總共創造了 80 億美元的營收。同期，Office 產品和雲端服務為微軟創造了 135 億美元的營收。

谷歌一直在擴大勢力範圍。該公司表示，Workspace 目前擁有 1000 萬付費客戶，高於 3 月時的 900 萬和 2020 年時的 600 萬。該公司表示，自今年稍早時推出以來，已有超過 100 萬人經由「可信受測者」計劃嘗試了新的 AI 功能。帕普表示，目前已有 1000 多名客戶正在試用這些工具。

在 Gmail 和 Google Docs 中，用戶可以輸入簡單的文本提示並告訴 Duet AI 生成結果。在 Google 幻燈片中，可以鍵入一些描述性文本來創造圖像。Duet AI 還可以幫助在 Google Sheets 中制訂項目計畫，並為那些無法參加視訊通話的人在 Google Meet 中做筆記。

帕普表示，她最近要求 Duet AI 使用其他來源的資訊生成產品定位文檔的文本，並為演示文稿製作插圖。谷歌發言人表示，內衣品牌 Adore Me 是一個早期客戶，該品牌的員工已使用 Duet AI 來準備文案。

微軟已在其 365 Copilot 宣傳了其中一些功能。該公司 5 月宣布為 600 名客戶提供付費搶先體驗計劃。

全球有超過 30 億人使用 Google Workspace。帕普表示，Google Workspace 的 Duet AI 消費者版本應該會在明年初推出。