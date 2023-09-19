鉅亨美股雷達：市場關注Fed政策前景 高盛下調特斯拉獲利預期

美股重要看點：

市場關注最新經濟數據以及 Fed 為期兩天的 9 月會議開始。美國 10 年期公債殖利率來到 4.319 %。美股期貨週二 (19 日) 上升，道瓊期貨漲 0.07%，標普 500 期貨漲 0.10%，那斯達克 100 期貨漲 0.10%。

預計 Fed 將在周三 (20 日) 會議結束時宣布下次利率政策決定。市場普遍預期利率將維持不變。

然而，除此之外的貨幣政策路徑仍存在不確定性。因此，Fed 隨後的新聞發布會上發布的評論對於希望了解利率前景的投資人來說至關重要。

摩根大通分析師預料 ，Fed 會後公布的點陣圖可能透露決策者今年將再升息一次，替 11、12 月會議的決策留有餘地。不過鮑爾在記者會上傳達的訊息可能更加微妙，透露 Fed 在降低通膨方面取得的進展。

研究公司 Yardeni Research 創辦人 Edward Yardeni 曾一度降低了經濟衰退的可能性，但自 6 月底以來油價飆升 30%，讓他提高了經濟衰退預測。

Yardeni 在一份報告中表示，因應新的事態的發展，該公司將明年底前經濟衰退的可能性從 15% 提高到 25%。Yardeni 指出，如果高油價引發薪資價格螺旋式上升和更高的通膨預期，那將讓人想起 1970 年代時類似的情況，並可能陷入經濟衰退。

Yardeni 也提到了的其他潛在不利因素，包括美國赤字持續擴大、美國汽車工人聯合會罷工和政府可能面臨關閉。

美國財政部長葉倫周一 (19 日) 表示，自己尚未看到美國經濟陷入低迷的跡象，但警告說，如果國會未能透過維持政府運作的立法，可能會導致經濟成長態勢放緩。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 8 月新屋開工年化月增率 (%)，預估 - 0.8，前值 3.9

美國 8 月新屋開工年化總數 (萬戶)，預估 144，前值 145.2

重要個股動態：

高盛分析師下調了電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US) 的獲利預期，理由是近期該公司的降價行動將給毛利率帶來壓力，導致整體獲利下降，衝擊股價。

高盛分析師 Mark Delaney 維持對特斯拉的「中性」的評級以及 275 美元的目標價。不過他指出，特斯拉今年多次的降價行動可能會給本就已經下跌的毛利率帶來壓力，並導致今年的利潤縮減，而降價行動甚至有可能延續到明年。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

目標百貨 (Target)(TGT-US) 周二 (19 日) 表示，它將在假期期間雇用近 10 萬名員工，並從 10 月開始提供大幅折扣，為競爭激烈的購物季做好準備。

今年，美國假期銷售預計將以 5 年來最慢的速度成長，因為家庭預算緊縮和對經濟的擔憂揮之不去，消費者支出謹慎。

TGT 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

Alphabet (GOOGL-US) 旗下谷歌周二 (19 日) 在歐洲最高法院進行最後努力，推翻歐盟對其購物服務相關市場濫用行為的 24.2 億歐元（26 億美元）反壟斷罰款，指稱監管機構未能證明其做法具有反競爭性。

這是過去 10 年間針對反競爭行為的三項處罰中的第一項，這三項處罰總共讓 Google 損失了 82.5 億歐元。