高盛：Fed可能完全放棄今年升息 並調升經濟成長預期至2.1%

高盛策略師表示，Fed 不太可能在本周的利率決會議中升息，同時還預測 Fed 將在本周會議中調升經濟成長預期。

高盛的策略師在報告中寫道：「我們認爲 11 月勞動市場進一步再平衡，通膨方面再傳利多，以及可能即將到來的第 4 季經濟成長低點，將使更多與會者相信，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 可能放棄今年最後一次升息。我們認爲 Fed 最終會這樣做。」

不過，高盛策略師寫道，預計 Fed 儲的「點陣圖」將顯示「10：9 的微弱多數傾向於再升息一次，即使只是爲了暫時保持彈性。」Fed 的點陣圖反映決策者對利率的預估，將於本周利率會議中更新。

此外，高盛策略師補充指出，如果通膨繼續降溫，明年可能會出現「漸進」降息。

在宏觀經濟方面，高盛預計 Fed 可能會將對 2023 年美國經濟成長率的預測值從 1% 調升至 2.1%，以反映美國經濟的韌性。

同時，Fed 還將把 2023 年的失業率預期調降 0.2 個百分點至 3.9%，並將核心通膨率預期調降 0.4 個百分點至 3.5%。

據了解，在市場參與者試圖判斷 Fed 的貨幣政策軌跡之際，包括摩根大通和 Janus Henderson investors 在內的一些大型投行表示，在經歷幾十年來最激進的貨幣政策收緊周期後，Fed 可能已經結束本輪升息周期。

值得一提的是，芝加哥商品交易所集團 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，與 Fed 基準隔夜利率掛鉤的期貨反映 Fed 在 9 月 19 日至 20 日會議結束時維持利率不變的可能性爲 98%。目前在 5.25-5.50% 區間的政策利率在 10 月 31 日至 11 月 1 日之間保持不變的可能性約爲 72%。