調查：Fed可能將再度升息 並且不只一次

英國《金融時報》針對多位知名經濟學家的調查顯示，Fed 可能打破市場投資人如今的預期，至少將利率再提升一碼 (0.25%)。

調查中顯示，有超過 40% 的受訪者表示，他們預計 Fed 將從目前的 5.25%-5.5% 利率水準再升息 2 次或以上。近半數受調的經濟學家預測，聯邦基金利率將達到 5.5% 至 5.75% 的高點，表明利率將再度上升 0.25 個百分點。另有 35% 的人預計利率將升至 5.75% 至 6% 的高點。一小部分人 (8%) 認為利率將超過 6%。

這與如今金融市場的情緒形成鮮明對比，期貨交易員認為，Fed 的緊縮政策設已經足以控制通膨，因此可以在 2024 年之前保持利率不變。

拉斐特學院 (Lafayette College) 經濟學教授朱 Julie Smith 表示，政策似乎並沒有那麼緊縮。儘管房地產市場等對利率敏感的產業在早期受到衝擊，但如今仍出乎意料地強勁。「消費者支出減少似乎不足以減緩經濟增長，我認為這才是真正的問題。」

一旦利率觸頂，接受調查的多數經濟學家都認為 Fed 將在相當長一段時間內將利率維持在該水準。 大約 60% 的受訪者認為首次降息將在明年第三季或更晚。

儘管通膨壓力已經消退，勞動力市場正在疲軟，但許多接受調查的經濟學家擔心，美國經濟仍然強勁，通膨將變得更難以根除。哈佛大學肯尼迪學院教授 Gordon Hanson 表示：「就像有人擔心美聯儲反應太慢一樣，你也不希望美聯儲太快放鬆。」

阿卡迪亞資產管理公司 (Acadian) 全球總經投資組合經理人 Clifton Hill 也曾表示，Fed 可能不得不保留進一步升息的可能性，並且可能還會升息 2 到 3 次。如果事實證明通膨難以解決，政策制定者就完全束手無策。在最好的情況下，如果通膨沒有如他預期的那樣加速，Fed 就不會進一步升息，但在 2024 年的大部分時間裡也將保持利率不變。