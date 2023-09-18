Fed不升息 但汽車罷工、政府關門和學貸仍對市場澆頭冷水

Fed 本周雖可能暫不升息，但本周還有其利空襲擊：如汽車工人罷工、聯邦政府可能關門，以及消費者學生貸款緊縮等問題。這給最好的預期帶來全新的風險。

美國汽車工人聯合會 (UAW) 上周五 (15 日) 對三大汽車製造商發起罷工，一開始罷工人數約 13000 名員工，但這個數字可能還會增加。聯邦民選官員必須在 9 月 30 日當前支出授權到期）之前達成協議，否則聯邦機構將不得不關閉，而國會共和黨員正從中作梗。學貸在疫情期間暫停 3 年後，於 10 月重新開始償還。

個別來看，沒有人可能會改變政策制訂者對短期風險的認識，或改變他們對抑制通膨的關注。

但由於預計經濟將在今年最後幾個月放緩，汽車業和聯邦機構的長期混亂可能會產生不可預測的結果：消費者支出減少，可能推高汽車價格，從而打擊 Fed 的通膨戰爭；對企業和消費者信心造成的打擊，也可能會導致「軟著陸」轉而成為經濟衰退。

數百萬消費者在 10 月還面臨著學貸延期支付的問題，這將轉移其他支出。高盛經濟學家已經調降普遍樂觀的前景，警告第 4 季的「大坑」可能會導致 GDP 減少 1 個百分點以上。

高盛估計，屆時經濟仍將有 1.3% 的年增率。但他們認為從 GDP 中扣除的金額超過 Fed 6 月時預估的經濟成長率 1%，也超出許多私人預測。

Dreyfus 首席經濟學家萊因哈特 (Vincent Reinhart) 表示，由於 Fed 大幅升息仍在對經濟產生影響，銀行收緊信貸，消費者已耗盡疫情時代的儲蓄，可能不需要太多努力就能使經濟偏離軌道。

他表示，另一個風險是，Fed 資產負債表的縮減目前已達到可能意外收緊金融狀況的水平，「經濟衰退來自與經濟脆弱性相關的衝擊。如果在緊縮周期的後期，基金利率受到限制，緩衝已經被削弱，那麼就會更加脆弱。」

由於 Fed 預計將在 9 月 19 日至 20 日的會議上將政策利率維持在 5.25-5.5% 之間，任何新出現的風險可能只會改變會議的氣氛和語言。

無論如何，Fed 官員們目前對即將做出的決定幾乎沒有提供任何指導。 他們為抵禦高通膨而於 2022 年 3 月開始的升息行動可能已接近尾聲，但尚未準備好肯定地說利率已見頂，或表明何時可能降息，部分原因是他們對下一步利率存在分歧。

近幾個月來，經濟數據總體上有利於 Fed，即使經濟繼續高於趨勢成長並每月增加大量就業崗位，但通膨卻在下降。

但兩個主要產業的停工：可能多達 14.6 萬名汽車工人罷工，或許還有 80 萬名聯邦員工沒有薪水，將逐周持續削弱經濟成長和信心。

分析人士擔心，這可能會為雙方持續存在的爭端奠定基礎。

牛津經濟研究院美國首席經濟學家皮爾斯 (Michael Pearce) 表示，「這次的獨特情況意味著任何罷工影響都可能特別具有破壞性。」汽車供應鏈仍因疫情而陷入困境，工人們試圖在創紀錄的產業利潤中奪回因通貨膨脹而失去的土地，討價還價預計將會很激烈。

擴大罷工可能會使汽車產量減少三分之一，而且，考慮到整個經濟的附帶效應，只要這種情況持續下去，GDP 成長就會減少最多 0.7 個百分點；而今年預估美國 GDP 僅成長約 1.8%。

雖然政府關閉時間很短，但 2018 年底至 2019 年初的最後一次政府關閉持續了 5 周。高盛估計，每周 GDP 因此損失 0.2 個百分點，年化產出將再減少 1 個百分點。

這種動態很難預測。部分分析師認為，對消費者支出的打擊甚至可能有助於對抗通膨；而這類事件往往最終會在一段時間內導致經濟成長放緩，但隨後隨著工人收到拖欠工資和工資上漲而反彈。