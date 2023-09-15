美國汽車工會開始罷工 三大車商股價下跌

美國汽車製造商福特汽車 (F-US) 和通用汽車 (GM-US) 股價在周五 (15 日) 盤前下跌 2%。它們旗下生產最賺錢皮卡車的三個工廠的工會員工開始罷工。

克萊斯勒母公司 Stellantis (STLA-US) 的美國上市的股票也在周五盤前小幅下跌 0.5%。以美國汽車工人聯合會 (UAW) 為代表的時薪工人宣布罷工，導致其俄亥俄州 Toledo 裝配廠生產吉普 Wrangler 和 Gladiator 的工廠停工。

但 Stellantis 在米蘭上市的股價出現逆轉，早盤上漲 0.5%。

罷工正式展開之際，UAW 與底特律三大汽車製造商之間的談判尚未達成協議，但高管們表示談判已取得一些進展。

UAW 選擇針對部分工廠罷工，而不是全面罷工，這讓其強硬派主席費恩 (Shawn Fain) 在接下來幾天的談判中有一些籌碼。

花旗分析師麥可立 (Itay Michaeli) 表示：「在其他條件不變的情況下，包括其他部門彌補產量損失的可能性，Wentzville 的罷工將導致通用汽車第 3 季預計息稅前利潤下降約 2%，第 4 季預計下降約 13%。」

大約 3600 名 UAW 成員在密蘇里州 Wentzville 裝配廠工作。該工廠生產雪佛蘭 Colorado、GMC Canyon 和 Savanna 等車型。

麥可立指出，「對福特而言，估計密西根州組裝廠罷工的每月影響約為 15000 輛或約 1.4 億美元的息稅前利潤。」福特密西根工廠生產福特 Ranger 和 Bronco 車型。

部分分析師認為，相較於同業，Stellantis 更能應對罷工，聯合聖保羅銀行分析師博西奧 (Monica Bosio) 表示，在三巨頭中，「Stellantis 是獲利能力最強的一家，擁有比通用汽車和福特更低的損益平衡點以及更高的庫存天數。」

自 7 月中旬勞動合約談判開始以來，Stellantis 的美國上市股價已上漲約 2%，而福特和通用汽車的股價則分別下跌約 17%。