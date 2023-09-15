〈美股熱門股〉安謀掛牌首日行情亮麗 盤中漲近20% 市值衝破600億美元

軟銀旗下晶片設計公司安謀 (Arm) 周四 (14 日) 在那斯達克交易首日上演蜜月行情，股價大漲逾 17%，市值接近 600 億美元，股票代號為「ARM」。該股周四開盤價為每股 56.1 美元，高於首次公開發行 (IPO) 的每股 51 美元，凸顯投資人對 IPO 市場的信心。

圖：MarketWatch

截稿前，安謀 (ARM-US)ADR 周四盤中上漲 19.51%，每股暫報 60.95 美元，市值約 625 億美元。

安謀的發行價位在區間高端，估算市值為 545 億美元。有媒體指出，一些銀行家和高層曾在昨日最後一次的定價會議上提議把發行價拉高到區間之上，但安謀母公司軟銀執行長孫正義表示，不值得為了 1 億美元左右的額外收益冒險上市。

安謀的上市是電動車新創公司 Rivian Automotive(RIVN-US) 自 2021 年 10 月 137 億美元規模上市以來，美股最大的 IPO。此外這次安謀上市也位列美國科技行業有史以來最大規模 IPO 之中，雖然遠低阿里巴巴 (BABA-US)2014 年的 250 億美元和臉書母公司 Meta Platforms(META-US)2012 年的 160 億美元。

不過安謀的上市仍遠超今年 5 月嬌生 (JNJ-US) 分拆的消費者健康產品公司 Kenvue(KVUE-US) 的 IPO 規模 43.7 億美元，成為今年規模最大的上市公司。

有分析認為，孫正義把安謀上市的策略反映出他繼續長期押注安謀，全球大多數智慧型手機都使用該公司晶片，儘管在消費者中並非人盡皆知。

值得注意的是，安謀也將從人工智慧 (AI) 晶片和升成式 AI 的熱潮中受惠，其中著名的例子就是輝達 (NVDA-US)，該公司在這熱潮推動下市值突破 1.1 兆美元。

根據安謀提交的文件顯示，在截至今年 3 月 31 日的會計年度，該公司營收下滑 1% 至 26.8 億美元、淨利從上一會計年度的 5.49 億美元降至 5.24 億美元。從財報來看，整體晶片產業仍在力抗銷售低迷的環境，而整體庫存過剩則讓處境更加惡劣。

與此同時，安謀的上市可能會成為數十家新創科技公司與其他公司 IPO 的催化劑，這些公司赴美上市計畫陷入 2009 年金融危機以來最深、最久的上市低谷。

據了解，線上食品配送公司 Instacart(CART-US)、行銷和數據自動化供應商 Klaviyo(KVYO-US)、越南網路創業公司 VNG Ltd. 和鞋類製造商 Birkenstock Holding Ltd. 都已通過美國的上市申請。

專家看法

經紀公司 Capital.com 的資深市場分析師 Kyle Rodda 表示，安謀的 IPO 是一段時間以來市場上被炒作最兇 IPO。而這也將是對風險偏好的重大考驗，以及這些高成長的投機性公司是否仍能在一個利率更高的新世界中吸引投資人的興趣。

Hargreaves Lansdown 的資金和市場主管 Susannah Streeter 表示：「儘管有人擔心該公司在中國面臨諸多風險，但投資人的熱情並未停止，IPO 獲得數倍的超額認購。」

Rosenblatt Securities 董事總經理兼資深金融科技分析師 Andrew Bond 則認為，安謀的上市有望提高那斯達克交易所從年度上市費中獲得的經常性收入。他說：「每當 (那斯達克) 有一家新的上市公司時，不僅可以透過上市來推動收入，還可以透過向這些上市公司出售的其他服務來推動收入。」