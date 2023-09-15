買零股看錯單位下成張數，深怕違約交割怎麼辦？

大家還記得今年 7 月 19 日公告投資人違約金額高達 2,677 萬元，為二年來最多，而常見的違約交割情況之一是新手投資人，把零股下成單張的現股，而違約交割有 3 大不良後果，新手投資人不可不慎！

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1. 民事責任：券商可以跟客戶收違約金，最高可收成交金額的 7%，實際金額以法院審理結果為主。

2. 刑事責任：若違約交割之情節重大，足以影響市場秩序者，可能面臨 3 年以上至 10 年以下之相關刑責。

3. 金融機構往來的信用紀錄：會通報在證券商聯合徵信系統，金融機構都可以查詢得到你曾經「信用不佳的紀錄」，未來你要申辦其他金融服務都可能更困難！(查看更多違約交割知識)

大家在零股交易的時候，千萬要小心「買進的單位」是股，還是張？以下用大戶投 APP 的下單畫面為例，若想買進 1 股，零股下單前務必確認：(1)標的旁邊是否有「零」的字樣 (2) 輸入買進數量的單位是否為「股」(3)正式送出委託前，可以確認希望買進的價格是否正確。

確認完以上 3 個欄位後，再按「下單」，大戶投 APP 也貼心的在下單按鈕旁邊，提供「零」或「整」的註記，送出委託單之前也會試算成交金額，多一次確認。 ►延伸閱讀推薦：零股交易下錯單怎麼辦？