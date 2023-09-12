〈房產〉豪辦一級戰區在七期 專家揭台中商辦成長三大動能

台中七期不只是富人最愛豪宅區，指標建商也相中這塊最精華蛋黃區辦公市場需求，一棟棟商辦大樓拔地而起。據信義全球資產觀察今年台中商辦市場租賃交易情形，七期商圈今 (2023) 年上半年租賃規模已衝破 1000 萬元，接近去年一整年的交易水準，強占大台中半數交易額，成為豪辦一級戰區。

信義全球資產統計台中辦公室租賃實價登錄資料，今年上半年台中辦公室租賃交易租賃量大爆發，已達 1911 萬元、超越 2022 年全年 1830 萬交易規模；其中西屯區七期商圈為台中商辦市場交易主力，今年上半年貢獻了 1031 萬，接近去年一整年 1137 萬元的交易量，佔全市總交易的 54%，可見今年台中的商辦市場欣欣向榮。

據信義全球資產台中商業仲介部指出，台中集結海、陸、空交通優勢，傳產、精密機械等隱形冠軍聚集，在全球供應鏈中有舉足輕重的地位，產業含金量極高，近年還有台積電中科擴廠、離岸風電產業鏈進駐，使中部產業呈百花齊放，也帶動辦公室交易需求。

信義全球資產總經理林三智分析，台中商辦市場成長動能有三，其一是企業為提高國際接單競爭力，需要一個可接待客戶、展現公司實力的氣派辦公室，廠、辦分離趨勢下，七期商圈的商業氣息及豪辦新供給，成為企業租、買客首選。其二是在地企業的置產需求，企業經營為分散風險，會將手上資金進行多元化配置，而商用不動產相對其他金融商品來說較為穩健，無論是自用、收租，從長期持有來看，都具備一定增值效益。

其三是跨區域企業總部需求，近期從市場交易可觀察到，許多在北部原本就有企業總部的公司，為拓展營運服務範圍，也選在中部設置第二總部，如艾司摩爾今年就租下七期原衣蝶百貨部分樓層，做為在台灣的中部營運總部。此外，相較台北信義區頂級辦公室最高租金單價落在 4000-5000 元，台中豪辦單價約在 1500-1800 元，價格對承租方來說相當有競爭力，也會吸引企業主進駐。

近期信義全球資產中區商業仲介部也協助多組租客在七期商圈尋找辦公據點，觀察目前承租方選擇進駐七期商辦，除了考量辦公室設在指標大樓可展現企業實力外，也看中豪辦進出有電子門禁管制、企業主專用電梯，甚至每戶辦公室的員工、訪客人數均有管控，可加強隱私及安全性。