〈房產〉台北市危老案6年共核准869案 最熱門在這區

基泰 (2538-TW) 大直建案的重大施工鄰損事件，喚起民眾對老舊建物的安全疑慮，也讓危老重建話題再掀熱議。根據台北市官方資料，截至今年 8 月底，首都的危老重建核准案件數共 869 案，核准數量為全台各縣市之冠；北市各區當中，又以就是大直所屬的中山區，以 128 件居冠。

而台北市房價高貴的大安區，以 103 件名列亞軍，士林區則以 102 件位居第三，而危老核准案最少的區域則是南港，6 年來僅有 12 筆。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，台北市開發早，住宅老舊的情況嚴峻，根據內政部不動產資訊平台統計，今年第二季台北市住宅平均屋齡高達 37.8 年，30 年以上的老屋占比超過 7 成，且首都的新案選擇有限，單價又高，使得購屋族為了當天龍人，只能往老屋發展。

近年受惠於危老重建政策，台北市陸續有不少老舊建築翻新，由於老屋整合的時間與金錢成本都不俗，所以建商大多會選擇開發效益較佳的區段著手，因此房價高的區段，危老熱度通常比房價低的地區更旺盛，以核准案件數最多的中山、大安與士林來看，均為北市房價前段班，舊翻新後的身價翻倍，加上時程、規模等容積獎勵的多項誘因下，加速危老送件的意願。

相較於中山、大安核准案件數破百件，東區門戶的南港區，只有 12 件危老案核准，危老發展較為低調。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，南港區是台北市開發較晚的區域，素地供給相對豐富，加上東區門戶計畫規劃不少公辦都更案，降低業者自行投入老屋整合的必要性，使南港的危老推動火力趨於保守。

台灣房屋進一步觀察台北市危老核准案件數的歷年走勢，發現 2020 年 298 件是核准量的高峰，之後三年逐年遞減。陳定中表示，危老重建自 2017 年修法通過，祭出為期 3 年的 10% 時程獎勵，因此以 2020 年 5 月上旬為分水嶺，此前送件者，可享 10% 的時程容獎；此後送件者，時程獎勵逐年以 8%、6%、4%、2%、1% 的方式遞減，至 2025 年 5 月歸零，所以 2020 年便湧現一波搶拿 10% 容獎的大量送件潮，使該年的危老案件數大幅衝高，之後送件潮消退，量能也隨之減少。