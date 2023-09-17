花王上櫃27年來首辦現增籌資1.4億元 支應土城廠都更案

老牌印刷廠花王 (8906-TW) 2023 上半年營運仍陷虧損，但公司為支應新北土城工業區內廠房都更工程，擬發行新股 1 萬張現增股籌資，在向金管會送件後，預計在明 (18) 日申報生效，這是花王 1996 年上櫃掛牌 27 年以來首度的市場籌資。

花王此現增案由福邦證券 (6026-TW) 主辦，現增股擬以每股 14 元發行，籌資 1.4 億元。

花王在新北土城工業區內的逾 30 年廠房獲准進行都更，規劃將興建 2 棟 13 層樓新廠房，樓地板面積將達 1.44 萬坪，預計 2025 年完工。

花王 2018 年決議對土城區中山路的 2011 坪土地進行大樓興建，都更案日前獲新北市政府核定，擬興建 2 棟 13 層樓新廠，一棟規劃為企業自用，另一棟廠房則將配合市場需求，供當地產業發展使用。

新北市土城區鄰近捷運永寧站、頂埔站、台 65 及北二高土城交流道，交通便捷、區位良好是新北產業發展重鎮，因開發較早，區內工業區有多數老舊廠房待更新重建。包括中工 (2515-TW) 在新北市土城投資興建廠辦園區，於日前上樑，將於 2025 年完工，中工表示，包括土地、變更後為鋼構工法及管銷費用等成本，斥資近 400 億元，總銷金額超過 500 億元。

花王 2023 年上半年營收 9919 萬元，毛利率 6.69%，年減 8.19 個百分點，稅後虧損 1981 萬元，較去年同期由盈轉虧，每股虧損 0.62 元。