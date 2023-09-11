〈房產〉捷運三鶯線衝2025年完工 「這站」大樓近三年最會漲

捷運三鶯線衝 2025 年完工，首列車已經在日前進駐三峽機廠，宣告列車明年將進行系統整合測試，三鶯捷運全程設置 12 座車站，房仲業者統計近三年實價登錄資料，沿線各站周邊直徑一公里內房價平均成長 17.5%，漲幅最大的是媽祖田站的大樓產品，平均單價成長 36.8%。

而橫溪站與龍埔站的華廈各價格各成長 36.3%、35.6% 分別位居二、三名。

中信房屋研展室謝欣亞分析，媽祖田站位置在土城區主要幹道中央路上，可快速通往土城及三峽市區，由於距離頂埔科技園區車程僅需 10 分鐘內，原先這區的房市就很蓬勃。中古的千戶大社區「皇翔太陽城」就在附近，就以皇翔太陽城來說，在 2021 年年底成交單價約 26 萬元，今年 4 月就已經有 4 字頭的成交紀錄，新建案如「鋐霖埼玉」成交單價已經站上 5 字頭。

謝欣亞補充，未來媽祖田站將建設地上 25 層、地下 3 層的捷運共構大樓，基地面積近 3000 坪，大樓包含商場、公共托育中心、社區培力育成中心等公益設施，將補強周邊的生活機能，未來搭乘三鶯線僅 1 站即可轉乘板南線頂埔站，未來勢必會帶動區域發展，購屋主力為年輕家庭、周邊就業族群。

而橫溪站與龍埔站的華廈產品，前兩年的單價都還在 2 字頭，近一年都已攀升至 35 萬以上，中信房屋三峽北大加盟店店長詹振華表示，橫溪站周邊的住宅以透天產品跟老公寓居多，但幾乎沒有在市場上流通，近幾年只有「荷蘊棧」一個新案，成交單價約在 36-38 萬元，因此漲幅才會拉的這麼大。

至於龍埔站周邊的房市狀況，詹振華表示，龍埔站周邊只有零星的住宅，多半都是農地居多，實價登錄統計到的數據，都是在龍埔國小周邊，距離未來龍埔捷運站約 800 公尺遠的住宅區，這邊屬於北大特區，原先的區域發展就很熱絡，近幾年房價持續上揚，預售屋如「女王萬歲」二期單價就站穩 5 字頭，主要以 10-15 年的中古大樓，兩到三房、35 坪的產品最被青睞，在成交單價約在每坪 42-48 萬元，以當地換屋族群與新北外溢族群為購買主力。

詹振華補充，政府是規劃龍埔站的周圍為麥仔園重劃區，這個徵收計畫已經推行十多年了，雖目前暫時停滯中，但這幾年土地 (農地) 漲幅至少超過 5 成，4、5 年前土地單價每坪約在 10 萬出頭，今年實際成交價已經超過 20 萬，現在地主開價都上看 25 萬元，雖然離實際要開發還要一段時間，但在軌道經濟拉抬下，未來發展仍然可期。

三鶯線將由新北延伸到桃園市，各站經過大台北地區重要的都會廊帶，且將縮短三鶯地區至台北市通勤時間至少 20 分鐘，謝欣亞表示，主線可望於 2025 年完工，由於沿線的剛性自住的需求相當高，三鶯線捷運沿線房市後勁十足，而連接桃園捷運綠線的八德段部分，今年 7 月剛剛通過環評，獲行政院核定後將正式動工。