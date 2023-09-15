最後通牒！ UAW主席：午夜前未達協議將在三家工廠展開罷工

美國汽車工人聯合會 (United Auto Workers, UAW) 主席周四 (14 日) 晚間表示，若工會和三大車廠未能在午夜的截止期限前達成新的勞動協議，將首先在三座汽車工廠發動針對性罷工。

UAW 主席 Shawn Fain 表示，這三座工廠分別是通用汽車 (GM-US) 在密蘇里州的溫茨維爾廠 (Wentzville)、Stellantis(STLA-US) 在俄亥俄州托雷多 (Toledo) 的組裝廠與福特 (F-US) 在密西根州的一座工廠。

通用汽車的溫茨維爾廠主要生產中型皮卡 Ranger 和 Bronco SUV，Stellantis 的托雷多廠生產 Jeep Wrangler 和越野皮卡 Gladiator。Fain 表示，在福特工廠參與罷工的只有油漆和負責最終組裝流程的工人。

這些被選定的工廠多半生產利潤較高的汽車，在市場上仍存在龐大需求。目前還不清楚有多少 UAW 成員會參與罷工。

Fain 周四晚間在臉書和 YouTube 上表示：「這是我們史上第一次同時向三大汽車巨頭發起罷工，我們使用的是一種新興策略，即『站立式』罷工 (Stand-Up Strike)，我們將號召特定廠址、當地人力或單位站出來。」

關於新版勞動協議，UAW 的主要訴求包含將薪資調漲 40%、每周工作時數減少 32 小時、恢復傳統退休金制度與其他福利等，車商至今給出的條件僅滿足 UAW 部分要求，包含約 20% 的調薪、恢復生活津貼與改變分潤制度等。

有針對性的罷工通常集中在主要廠房，最終可能導致其他工廠因缺乏零件而被迫停產。雖然這不是先例，但 Fain 發起罷工的方式並不常見，除了對選定工廠發起針對性罷工外，他還將根據談判狀況，來決定是否增加罷工次數，而選擇組裝廠作為罷工的目標，也是前所未見。