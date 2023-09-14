罷工不足為懼 瑞銀分析師仍看多福特、通用汽車

儘管美國汽車工人聯合會 (UAW) 即將發起的罷工威脅，汽車大廠福特汽車 (F-US) 週三股價仍走高。瑞銀集團 (UBS) 分析師 Joseph Spak 將該股的評級由看空轉向看多，並認為還有約 20% 上漲空間。

Spak 表示，福特旗下的 Pro 業務應該會幫助該汽車製造商展現出比預期更強的韌性，有助於減輕其他業務板塊遭遇問題帶來的負面影響。

Spak 指出，隨著汽車升級和提高價位，該公司有望獲得 200 億美元的業績增長機會。瑞銀將福特 (F-US) 的評級調升至「買入」，目標價設為 15 美元，意味著仍有 20% 上漲空間。

同時，瑞銀也看好受罷工影響的通用汽車 (GM-US) 前景，也給予該股「買入」的評級。 Spak 認為，通用汽車旗下高利潤的燃油汽車業物能夠為電動車轉型計畫提供資金上的支持。從整體來看，UAW 罷工的影響只會是暫時性的。瑞銀將該股目標架設為 44 美元，意味著仍有約 30% 的上漲空間。

隨著現有勞資協議即將在周四 (14 日) 午夜到期，UAW 表示，與資方在新協議的關鍵優先事項上，仍存在很大分歧，若最終未能達成共識，周五 (15 日) 將對三大車廠的特定工廠發動罷工。

摩根大通日前表示，這些汽車製造商按銷量計算約占美國輕型汽車銷量的 40%，IHS Markit 估計，罷工將打亂北美汽車生產約 75%。

美國汽車諮詢公司 J.D. Power 表示，如果罷工持續 2 週左右，新車價格可能就會上漲將近 2%。J.D. J.D. Power 數據與分析副總裁 Tyson Jominy 表示：「如果罷工持續 2 週以上，無論哪家品牌，都會看到更高的價格。」他也說，如果美國國產品牌庫存消耗過快，豐田、本田和福斯汽車等將有望受益。