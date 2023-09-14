國銀中小企業放款 前7月增加2015億元 達成率逾5成

國銀對中小企業放款持續增加，根據金管會統計，7 月國銀對中小企業放款增加 536 億元，累計今 (2023) 年前 7 月增加 2015.61 億元，距離全年度目標增加 3800 億元，達成率 53%。

根據金管會今 (14) 日公布統計，截至今年 7 月底為止，國銀對中小企業放款餘額共 9 兆 4849 億元，較 6 月增加 536 億元，累計前 7 月國銀對中小企業放款增加 2015.61 億元。

以個別銀行來看，國銀前 7 月增幅前三大分別為，台北富邦銀行增加 627 億元居冠、中信銀增加 290 億元、永豐銀增加 226 億元；至於減少前三大銀行則分別為，台銀減少 200 億元居冠、一銀減少 67 億元、星展銀則減少 20.7 億元，分別排名第二、第三。

金管會銀行局副局長林志吉說，國銀今年前 7 月對中小企業放款增加 2015.61 億元，主要有三大原因，包括：一、疫情解封加上政府推疫後貸款，二、企業增加投資布局，三、房市維持高檔盤整，不動產融資仍有一定熱度。

今年 7 月以來國銀對中小企業放款餘額增加 2015.61 億元，距離全年增加 3800 億元達成率約 53%，今年是否有機會達成年度設定目標。對此，林志吉表示，預期在疫後復甦商機帶動，加上經濟部推動疫後振興經濟專案，研判今年放款仍有機會達標。

另外，根據金管會統計，今年 7 月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為 64.51%，占民營企業放款餘額比率為 68.80%，分別較 6 月底減少 0.93 及 1.12 個百分點；另外，今年 7 月底中小企業放款之平均逾期放款比率為 0.24%，較上月減少 0.01 個百分點。