證交所拜會紐約、納斯達克交易所 討論碳權、T+1交易制度

為提高我資本市場能見度，證交所近期前往美國拜訪紐約及納斯達克兩家交易所，雙方就 ESG、碳權、上市監理及「T+1」交易制度交換意見。

台灣證交所與納斯達克交易所此次業務交流內容涵蓋碳權交易所、新興科技運用等議題；與紐約證交所交流內容則涵蓋 ESG 發展措施、上市籌資等議題。

其中，在 ESG 發展措施方面，雙方分享 ESG 資訊揭露規劃、資料平台及相關措施，探討如何協助企業遵循 ESG 標準、提高投資者對 ESG 相關議題的關注度，並推廣 ESG 金融商品。

在碳權交易所部分，證交所則分享 8 月剛成立台灣碳權交易所，就碳排放減少、綠色能源發展、氣候變遷、碳權相關投資產品等議題進行深入討論，並交流如何建立一個效率、符合使用者需求的碳交易平台，以支持碳市場發展和綠色投資，未來在碳交易方面亦將深化合作。

在上市籌資與上市監理，今 (2023) 年以來全球 IPO 活動低迷，為爭取更多優質公司前來申請掛牌，就上市條件在活絡市場與監理之間取得平衡點，及發掘海外地區的案源等作法進行經驗交流。

台灣證交所亦分享於 7 月中推出的投資平台 Investment InfoHub，以一站式整合上市公司與投資人決策攸關的財務、業務資訊及資訊揭露，並以視覺化方式呈現。

此外，在「T+1」結算交割制度部分，證交所說，因應美國明年 5 月將實施「T+1」結算周期，此行在美國兩大交易所後也將接著拜會美國市場基礎設施領導者─美國證券集中保管結算公司 (DTCC) 之總裁、執行長暨董事 Frank La Salla，請益美國改制為「T+1」的相關經驗。