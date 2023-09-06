〈房產〉繼大宇紡織後 聲寶也將釋出龜山工業區大型廠地

繼大宇紡織 (1445-TW) 成功售出桃園龜山工業區工業廠房，土地面積 3,296.64 坪後，聲寶 (1604-TW) 加速資產活化，子公司東源物流也委由高力國際標售龜山工業大型地產，並訂於 10 月 26 日開標。

高力國際指出，該標的位於桃園市龜山工四工業區，鄰近國道一號林口交流道，快速串接桃園國際機場、台北港、各大產業園區及雙北主力消費市場，坐擁絕佳交通區位優勢，因此已吸引包括半導體通路龍頭大聯大、聯強國際、燦坤實業、嘉里大榮、新竹物流等大廠設置物流轉運中心，周邊除了有發展成熟的華亞科技園區、林口工業區以外，新北國際 AI + 智慧園區 (原林口工一工業區) 也成功迎來全球最大半導體設備製造商艾司摩爾 (ASML) 進駐投資設廠，未來將可發揮磁吸效應，吸引更多國際大廠、高科技產業鏈業者進駐設廠，將確立龜山、林口地區成為北台灣交通樞紐及國際級科技產業聚落。

負責執行本案標售的高力國際資深董事洪煥哲表示，2023 年上半年全台工業地產成交金額約達 337 億元，其中桃園地區占比最高，交易總額近 80 億元，各工業區土地仍呈現供不應求的狀況，地價屢創新高，其中龜山工四工業區土地交易行情已突破每坪 40 萬。

東源物流本次辦理標售的土地面積分別為 3,250 坪、2,100 坪及 1,200 坪，提供各類型廠商多元的設廠面積選擇，未來更可透過申請工業區立體化方案，爭取更高的開發容積獎勵，打造生產製造基地或研發中心。因近年優質工業土地供給非常稀缺，預料將吸引鄰近的新北市三重、新莊、五股、中和及桃園在地企業評估。