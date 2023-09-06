兆豐銀對中曝險占淨值比18% 閃過碧桂園、恒大房產地雷

中國房地產債務危機，銀行心生警戒。兆豐金 (2886-TW) 今 (6) 日表示，子公司兆豐銀目前對中曝險占淨值比約 18%，對碧桂園、中植系及恒大等均無曝險。

兆豐金今天舉行第 2 季線上法說，包括銀行獲利、對中曝險等皆為法說關注焦點，核心子公司兆豐銀近年來積極調整對中國曝險，目前對中曝險占淨值比約 18%，其中台商占比約 83%，對中國不動產沒有逾放比案件。

受惠於美國聯準會升息循環，兆豐銀行在淨利息及 SWAP 換匯交易等財務操作挹注下，銀行今年上半年稅後純益 185.1 億元，較去年同期增加 1 倍。

兆豐銀主管表示，全球終端需求降溫導致我出口值下降，儘管半導體產業動能仍在，但在全球央行貨幣緊縮政策趨勢下，市場投資保守進而影響放款動能，預估下半年企金放款表現持平，將繼續調整放款結構提高利差。

另外，兆豐證券則受惠於自營、承銷業務挹注，前 6 月稅後純益 10.9 億元、年增 4.66 倍。

至於兆豐產險則受國際再保提存影響，今年前 6 月仍淨損 17.4 億元；對此，兆豐產董事長梁正德說，針對再保公司要求的資料重新傳送，已傳送供再保公司審視，也持續與漢諾威協商；此外，目前今年 6 月底已經增提 24.33 億元，未來將視情況評估是否增提減損。

兆豐金今天法說會揭露自結財務數據，兆豐金今年前 6 月稅後純益達 187.7 億元，較去年同期大幅增加 136%，創金控成立以來半年期間獲利新高；另今年前 7 月稅後淨利則一舉突破 200 億，達 220.9 億元，年成長率 87%，每股稅後純益 (EPS) 為 1.58 元，為公股金控第一。