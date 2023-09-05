〈房產〉全台6月預售屋揭露成交1.3萬件 創19個月新高 這區買氣最旺

平均地權條例今年 7 月 1 日上路，上路前預售交易爆出大量，信義房屋統計預售實價揭露數量，今年 6 月預售揭露量超過 1.3 萬件，創下近 19 個月以來的新高，反映在新制上路之前，市場出現一波上車潮，尤其新竹地區爆量成交狀況最為明顯。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，由於平均地權條例限制未來預售換約與私法人購置住宅行為，因此在上路前會有一波上車潮，6 月份買進預售案的，可能是原本就在看屋但還沒買的客群，實際上想要日後換約轉手的投資應該相對較少，不過因為政策有個上路時間點，一旦在 6 月都上車後，7 月後的預售市場恐怕就會明顯降溫。

統計顯示，今年 6 月預售實揭數量為 1.29 萬件，分別年增 117% 與月增 39%，反映 6 月預售買氣相當暢旺。若以區域來看，新竹地區明顯出現一波上車潮，新竹 6 月揭露 826 件，年增 246% 且月增 78%；交易量最大的則是新北市，新北市 6 月實價揭露共計 3303 件，年增達 195% 且月增 77%，房市熱度僅次於新竹地區；超過 2 千件的還有桃園市的 2441 件，月增 39% 且年增 131%，台中市 6 月揭露 2123 件，年增 140% 且月增 34%。

曾敬德指出，有感 7 月市場交易量放緩，線上個案有些開始推出低自備等方式，希望可以爭取首購等族群的目光，不過通常一個政策上路後，如果上路前交易爆量，都會讓市場出現提前購買的現象，之後幾個月也會悶一陣子，房市也開始進入個案表現的市場，開發商要提出更多有利的方案，才能吸引消費者的目光。