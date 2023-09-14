管理規模超過2,760億美元 中東土豪開了北京辦公室

近日穆巴達拉投資公司（Mubadala）舉行北京辦公室開業儀式，該辦公室坐落於朝陽區正大中心北塔，處於北京 CBD 核心區域。目前穆巴達拉駐北京團隊約 10 人，負責中國的直接投資和基金投資。

據《投資界》報導，穆巴達拉在幾年前進入中國，受新冠肺炎疫情影響，不得不延後辦事處開業儀式。

這一次，穆巴達拉的官網也隨之上線。官網顯示，穆巴達拉中國投資計畫團隊負責人為穆罕默德 · 阿布達爾。團隊中還包含兩名投資總監——格蘭特 · 坎貝爾、孫錚；兩名高級投資副總裁——法哈德 · 阿爾 · 賈布里、維內林 · 佐內夫；以及兩名投資副總裁——姜禮東、馬吉德 · 阿爾 · 馬茲姆。

穆巴達拉目前已經投資超過 80 個項目，投資組合包括：快手、BOSS 直聘、小鵬汽車、諾和諾泰等公司。穆巴達拉具備 5 億到 25 億美元的投資靈活性，追求更大規模交易。

穆巴達拉是阿拉伯聯合大公國第三大主權財富基金，背後的直接領導是阿布達比王儲。自 2002 年成立以來，穆巴達拉已經在全球市場廣泛布局，投資足跡遍布美國、義大利、法國、中國等國。官網顯示，穆巴達拉最新管理規模超過 2,760 億美元。

今年以來，中東財團密集投向中國，給人們留下深刻印象。早在穆巴達拉之前，阿布達比投資局

、科威特投資局、卡達投資局、沙烏地阿拉伯公共投資基金等中東主權基金，都已經在中國設立辦事處。

中東國家大舉投資中國，原因不難理解。長期以來，中東國家依托豐富石油和天然氣資源，堪稱富得流油。但自然的饋贈也為中東帶來隱憂：一旦石油枯竭了，該怎麼辦？因此，許多中東國家都在推動經濟轉型，探索數位化、碳中和。