即使通膨頑強 大型美債投資人認為Fed利率已達高峰

一些大型美債投資者表示，即使能源價格飆升令 8 月通膨升溫，他們認為聯準會 (Fed) 的升息行動已經達到高峰。

美國勞工部周三 (13 日) 公布，因汽油成本增加，8 月消費者物價指數 (CPI) 月增率創下 14 個月來最大，達 0.6%，年增率雖連兩個月回升，仍為近兩年來最小。

去年 3 月以來，Fed 已累計升息 525 個基點。部分債券基金經理認為，這些行動對物價產生影響，只是遲早的事。

駿利亨德森投資 (Janus Henderson Investors) 美國固定收益主管 Greg Wilensky 表示：「我們可能已經看到本輪周期的最後一次升息，Fed 在未來幾個月看到的經濟數據，會讓他們在接下來都維持利率不變。」

Fed 上一次升息是在 7 月，當時升息幅度為一碼 (25 個基點)。聯邦基金利率期貨交易員普遍認為，Fed 在下周會議結束時將維持利率不變，另外期貨合約報價顯示，11 月升息一碼的可能性為 40%。

摩根大通資產管理 (J.P. Morgan Asset Management) 首席全球策略師 David Kelly 認為，Fed 已經達到當前緊縮周期的高峰。他在 CPI 數據公布後的一份報告中表示，到 2024 年底，美國通膨率可能會降至 Fed 的 2% 目標以下。

他說：「在今天的數據公布之後，我們認為 9 月將暫停升息，整體而言，我們預期本輪周期都不會進一步升息。」

然而，自 Fed 去年 3 月啟動升息循環以來，事實證明通膨比許多人所想的還要僵固，這讓部分大型投資人對 Fed 即將結束緊縮循環的觀點感到遲疑。

貝萊德 (BlackRock) 全球固定收益投資長 Rick Rieder 便表示，財政赤字與龐大債務等結構性因素，可能使通膨達到比疫情前還要更高的水平，這種可能性令人感到擔憂。