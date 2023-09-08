達拉斯Fed總裁：9月暫停升息是適當的 但可能需再次升息

達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 周四 (7 日) 表示，在 9 月即將召開的會議上暫停升息或許是適當的，但也暗示，可能要進一步調升利率，才能讓通膨回到 2% 目標。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將在 9 月 19 日至 9 月 20 日召開政策會議，討論當前的利率水平是否足以抑制需求和物價。蘿根今年握有 FOMC 貨幣政策投票權。

蘿根周四在達拉斯商業俱樂部 (Dallas Business Club) 準備的演說中表示：「當我們本月稍晚開會時，再一次跳過升息可能是適當的。但跳過不代表停止，未來幾個月對數據和前景的進一步評估，可能證實我們必須做更多來消除通膨。」

蘿根繼續表示，Fed 官員必須評估當前貨幣政策是否足夠嚴格，能讓通膨持續且及時回到 2% 目標，或 FOMC 是否需要採取更多行動。「我的基本假設是，我們還有很多工作要做。」

排除食品和能源成本後，美國 7 月核心消費者物價指數 (PCE) 年增 4.2%，仍遠高於央行的 2% 目標。與此同時，美國勞動力市場正在降溫，但第三季整體需求仍強。

蘿根說：「物價在過去幾年以令人難以接受的速度快速上漲後，我不認為我們已經排除通膨過高的情況。」

蘿根表示，經濟活動正在回升，這和全年經濟放緩的預期相左。為了讓通膨維持在較低水平，供需必須保持平衡。去年的勞動力需求遠遠超過供給。

為了壓制通膨，去年 3 月以來，Fed 已連續升息 11 次，使基準利率來到 5.25%-5.50% 的目標區間。

包含 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在內，幾位 Fed 官員近期表示，在制定政策上應保持耐心，讓經濟數據來證明是否需要進一步升息。蘿根也同意在政策上應循序漸進，以評估通膨過高與過度抑制經濟的風險。