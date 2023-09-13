專家：僵固性通膨將促使Fed再度升息 美元有望再漲5%

阿卡迪亞資產管理公司 (Acadian) 全球總經投資組合經理人 Clifton Hill 表示，未來幾個月，美元將隨著美國公債殖利率上升而上漲，因為通膨仍然居高不下，並可能會促使美國聯準會 (Fed) 進一步收緊貨幣政策。

Hill 預計，美元相對於許多其他貨幣將上漲 5%，觸發主因將是 Fed 可能會暗示將在 10 月 31 日至 11 月 1 日的會議上進一步升息。他自己也正在為這樣的情況做準備，看好美元兌澳幣、紐元、加幣以及日元。

今年 2 月，Hill 就曾經正確預測，隨著 Fed 進一步收緊貨幣政策，日元將回落至 2022 年觸及的 32 年以來低點。

這位管理著約 1,000 億美元資金的基金經理人表示，Fed 可能不得不保留進一步升息的可能性，並且可能還會升息 2 到 3 次。

Hill 還預計美元將相對於大多數新興市場貨幣走強，其中人民幣、韓元和巴西雷亞爾可能跌幅最大。

他也表示，這樣的前景對股票等資產構成風險，這些資產很容易受到 Fed 進一步收緊政策預期所影響。如果事實證明通膨難以解決，政策制定者就完全束手無策。在最好的情況下，如果通膨沒有如他預期的那樣加速，Fed 就不會進一步升息，但在 2024 年的大部分時間裡也將保持利率不變。

今年儘管美元幾度疲軟，但在經濟強勁和美國公債殖利率上升支持下，美元兌大多數主要貨幣仍保持強勁。

《路透》針對外匯策略師的調查顯示，有 81% 的分析師看好美元前景。荷蘭合作銀行外匯策略主管 Jane Foley 表示：「我們認為美元將進一步走強，並將在未來 3 個月內維持下去。」