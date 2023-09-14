法國iPhone 12電磁波輻射報告延燒 荷蘭監管機構要蘋果給解釋

荷蘭《每日匯報》(Algemeen Dagblad) 援引一位官員的話報導，該國數位監管機構正在調查法國對蘋果 (AAPL-US)iPhone 12 電磁波輻射違反歐盟標準，並要求蘋果作出解釋。

法國國家頻譜管理局 (L"Agence Nationale des Frequences, ANFR) 昨要求蘋果停止 iPhone 12 在法國銷售。當局調查發現，該款智慧型手機的電磁波輻射值 (SAR) 略高於法律允許的水準。

荷蘭數位基礎設施檢驗局 (Nederlandse Rijksinspectie Digitale Infrastructuur, RDI) 的檢查員 Angeline van Dijk 接受《每日匯報》表示，法國的報告顯示該款手機電磁波輻射已經超標，所幸沒有嚴重風險，不過很快就會與生產商進行討論。

該名調查員還說，荷蘭和法國一樣重視手機的安全使用，必須符合歐洲標準。

德國網路監管機構 BNetzA 表示，可能會啟動類似的訴訟程序，並與法國當局保持密切，而西班牙 OCU 消費者組織則敦促當局停止銷售 iPhone 12。

蘋果在周三的聲明中表示，2020 年推出的 iPhone 12 已被多個國際機構認證為符合全球輻射標準，並已提供幾份蘋果和第三方實驗室的結果，證實該款手機符合法國監管機構要求，也對其調查結果提出質疑。