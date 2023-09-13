美銀：美股有望再創今年新高 一技術指標正閃爍看漲信號

美國銀行周二 (12 日) 發布的一份報告顯示，債券市場剛剛發出了一個信號，表明股市將在今年年底前觸及 2023 年的新高。

美銀強調，彭博美國企業高收益平均期權調整後的利差 (OAS)，本月早些時候觸及年初以來的新低，這意味著債券投資者愈來愈願意購買高風險債券。

美銀技術研究策略師 Stephen Suttmeier 指出，這是股市的一個先行指標，因為債券投資者通常是市場上第一個對可能導致股市下跌的某種宏觀事件感到恐慌的人。當債券投資者感到恐慌時，他們就會考慮買進更高殖利率的債券。

但這並沒有發生。相反，高收益債券的 OAS 下降，來到接近 2022 年初以來最低。

Suttmeier 表示，「我們認爲這是一個風險提升的先行指標，有利於標普 500 指數最終創下年內新高」，而 9 月份信貸市場的表現，也支持其看漲季節性情景。

標普 500 指數在今年 7 月 27 日曾觸及 4607 點的年內高點，這意味著股市還要再漲 3.1%，才可能再寫今年新高。

至於推動市場走高的因素，Suttmeier 指出，5.62 萬億美元的貨幣市場基金可能會湧入股市，這有助於推動股市在年底反彈。因為與貨幣市場基金提供的 5% 無風險回報率，標普 500 指數今年迄今的回報率接近 17%。

他表示，由於標普 500 指數在上半年的強勁回報之後，可能會繼續再起漲勢，因此如果看到投資者將資金投入市場，並推動市場反彈至年底，不會讓人感到意外。

公用事業和基本消費品等防禦類股正在下跌，並跌破支撐位，這也預示著股市存在潛在的進一步上行空間。Suttmeier 解釋，因為當大盤下跌時，投資者通常會買入這些防禦性股票，因此這類股票下跌也是一個看漲的風險偏好信號。