新債王：Fed預期將在明年上半年開始降息

DoubleLine Capital 億萬富豪創辦人、「新債王」岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 預計，在過去一年半的激進升息週期過後，美國聯準會 (Fed) 將在 2024 年上半年開始降息。

岡拉克表示，Fed 希望經濟迅速放緩，而在經歷了一連串的升息行動後，美國經濟已經足夠疲軟，Fed 在 2024 年上半年開始考慮降息是合理的。

岡拉克也表示，他預期美國核心個人消費者支出 (PCE) 需要降至 4% 以下，Fed 才會結束升息周期。

他認為近期的勞動力數據表明，美國經濟沒有多數人所想的那般強勁，工作職位雖然增加，平均工時卻明顯減少，最新的製造業採購經理人指數也嚴重萎縮。Fed 目前處在一個還可以的位置，但可能已經有點過度緊縮。

路透社一份調查中的經濟學家們也認為，Fed 將在 9 月 19 日至 20 日的政策會議中維持利率不變，可能在 2024 年 4 月至 6 月或更晚才會降息。

調查中有超過 95% 的經濟學家 (97 人中的 94 人) 預測，Fed 下週將把聯邦基金利率維持在目前的 5.25%-5.50% 區間，符合市場預期。不過，有近 20% 的經濟學家 (97 人中的 17 人) 預計年底前至少還會再升息一次，另有 3 人則預期本月就會升息一次。

高盛經濟學家 Jan Hatzius 和 David Mericle 先前也表示，一旦通膨接近目標，基金利率將能從限制性水準正常化，因此該行預測明年 6 月底降息。

目前，高盛團隊預計，Fed 將於 2024 年第二季開始降息。負責制定利率的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 預計將在下個月跳過升息，並在 11 月會議上做出「核心通膨趨勢已經放緩到足以讓最後一次升息變得不必要」的結論。