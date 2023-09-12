〈房產〉Q2房貸金額較金融海嘯後增1.16倍 多貸、拉高期數圓夢

根據聯徵中心資料顯示，今 (2023) 年第二季國人的房貸首見連兩季突破 900 萬元，並創下房貸金額 932 萬元的歷史新高，較 2009 年第一季金融海嘯後，增加 1.16 倍，購屋人為了圓夢，只能多貸並拉長還款期限因應，統計貸款成數中位數較金融海嘯後多了將近 7 個百分點，房貸的年限則拉長了 6 年，也顯示長年期房貸已成為趨勢。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，從 SARS 後國內房市呈現大漲小回的局勢，上漲時間比修正時間久，且結構也從雙北領漲，到各區域各擁題材的大漲現象，還沒有購屋的民眾也有感到房價今非昔比，購屋人只能透過「貸更多、貸更久」方式圓夢，因此觀察到 30 年期房貸成為市場主流，且購屋人幾乎貸好貸滿，購屋貸款成數的中位數已達到 79%，基本上購買力已經大幅擴張。

聯徵中心統計顯示，金融海嘯後的 2009 年第一季，國人新增的購屋貸款平均 431 萬元，貸款成數的中位數為 72.3%，不過中間出現幾波房價大漲，加上近兩年通膨與造價大漲等因素帶動下，今年第二季新購置住宅的平均房貸為 932 萬元，較金融海嘯後呈現翻倍大漲，顯示晚買的購屋負擔沉重許多，且購屋貸款成數的中位數已經逼近 8 成，達到 79%。

同時，如比對不動產資訊平台資料，金融海嘯後 2009 年第一季國人購屋房貸期數為 219 期，隨房價飆漲與 30 年期房貸盛行，今年第一季房貸期數已經來到 291 期，多出 6 年時間，政府為了支持青年購屋，新青安貸款甚至最多可以貸到 40 年，顯示長年期房貸已經成為一種趨勢。