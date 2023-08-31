〈房產〉越南、中國房市崩在前 中信房屋張世宗：避險型買方不冒進

8 月下旬進入傳統民俗月，房市由低總價、自用的剛性需求撐住盤面，不過，中信房屋總經理張世宗今 (31) 日指出，總體經濟情勢不如預期，加上地緣政治動盪、總統大選前的干擾等因素影響，鄰近國家如越南、中國的房地產市場出現崩盤危機、風險加劇，避險型的買方不會貿然挺進房市。

在台灣政府採取一連串的信用管制、加重稅負、修法等「打炒房」措施之後，張世宗也認為，政府政策下半年應無太大變動，市場還是價格為王，若買賣雙方能拉近，價格歧異，後續房市仍有機會。

傳統上，台灣房地產交易市況會受民俗月的影響而呈現買氣遞延的現象，張世宗說，目前台灣房市還是以低總價的自住結構當道，而新青安貸款的正式上路，對首購族進入房市確有正向的功效，但無法讓上半年受重挫的交易量大幅回升。

中信房屋 8 月份不動產成交件數較上月下滑，全台月減 - 11.3%，六都以台南及高雄交易表現較上月出色，其餘四都均有滑落現象。與去年同期相比，全台年增 11.9%，其中雙北地區有 2 成以上成長，南二都則為量縮情形。

而永慶房屋今天也統計指出，台灣民眾看淡經濟前景，雖看屋意願不減，但期待價跌，出價轉趨保守，而部分屋主售屋心態出現軟化，願意小幅讓價出售，買賣方價格認知拉近，讓 8 月全台交易量較 7 月小增 3%。

根據永慶房產集團統計：與 7 月相比，台北與新北均與 7 月持平，桃園月增 2%，新竹縣市成長 3%，台中月增 6%，台南與高雄分別較 7 月增加 4%。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，近期經濟數據表現不見起色，而房市政策衝擊已淡化，讓房市回歸供需基本面，市場交易仍以自住與長期置產需求為主力。

雖 8 月適逢民俗月，但民眾看屋量不減，顯示購屋意願仍高，買賣方價格認知逐漸取得共識，促進成交，房市淡季不淡，8 月房市交易量較 7 月小增 3%，呈現連二月小幅量增。

若與去年 8 月同期相比，陳金萍說明，8 月全台房市交易量年增 34%，除了台北年增 27%、新北成長 26%、台南年增 29% 外，其餘四都均成長超過 3 成，桃園成長 31%，新竹縣市量增 38%，台中與高雄均成長 43%。去年 8 月在美聯準會 (Fed) 升息 3 碼後，引發市場對全球經濟衰退的預期，加上 8 月上旬兩岸關係轉趨緊張，地緣政治風險增，面對兩岸關係的不確定性，讓市場出現觀望氣氛，房市交易轉淡，交易量基期處於低檔，讓今年 8 月全台交易量表現大幅優於去年同期。

陳金萍指出，根據內政部最新統計，今年 1-7 月全台建物買賣移轉棟數 16.45 萬棟，年減 15.6%，雖仍呈現量縮，但幅度已逐步收斂，雖後續還有總統大選選戰開打變數，不過，觀察 8 月的房市交易狀況，衝擊有限，目前的房市交易關鍵仍在價格，只要雙方價格認知差距能拉近，成交機會將大增。