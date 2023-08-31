〈房產〉市調：北台灣房市928檔期 推案量逾2000億元 年增16.6%

《平均地權條例》修法上路後的第一個房市重大檔期，北台灣新建案市場推案量不減反增，預估將突破 2000 億元大關。根據市調機構統計，北台灣 2023 年房市 928 檔期預估推案量約 2122 億元，較 2022 年同期增加約 303 億元，年增幅達 16.6%，為近 8 年次高量。

住展企研室經理成采錡表示，雖說海內外政經局勢依然紛擾，不過在新青安貸款、通勤月票等話題帶動下，北台灣整體房市買氣顯露回穩跡象，且不僅自住、換屋族，購屋目的為抗通膨的置產客，也成為拉抬市場買氣的要角。眼看新建案買氣趨穩，不少業者重啟推案計畫，部分潛銷中建案依據客戶反應調整規劃後，也將在 928 檔期正式公開。

北台灣各縣市以台北市的推案量最大，預估量逾 788 億元，是去年同期的兩倍。當中松山、南港及中山案量都超過百億元，並以松山推案量逾 250 億元最多。此外，南港因迎來指標住宅及商辦新案，推案量也逼近 200 億元。

北市 928 檔期推案量主要由百億都更、商辦案撐起，如都更案「勤美璞真 - 城仰」、「中工鳴森苑」，及商辦案「華固中央置地」等。建案產品規劃方面，從百坪豪宅到換屋產品都有，不過占比較高的還是小宅單位，如「漢寶西門綻」、「上城捷座」等，都規劃有 10 多坪的小坪數格局。

北台灣 928 檔期推案量居北台灣第二的新北市，約有 656 億元新案會在 928 檔期開始銷售，且之中高達 6 成案量來自一級戰區三重，主因是二重指標大案「都廳大院 2」計畫公開，使三重推案量攀至 400 億元。

其他區域如淡水、新莊，預估推案量都在 100 億元左右，淡水近期總銷較大新案，會是位在小坪頂地區的「台北別墅」，規劃大台北地區少見的別墅產品，新莊則將迎來「勝旺中原東路案」、「嘉學.」、「是東騰」等建案進場。

桃園市推案預估量約 458 億元，當中逾半案量來自中壢。除青埔特區有新供給，A20 重劃區、過嶺重劃區也分別將有指標案「宏普序時代」及「大清松勇路案」公開。至於龜山 A7 重劃區，因相對低總價產品買氣穩定，接下來還有「允將 A7 二期」、「鴻築文達路案」等新案亮相。

新竹地區今年 928 檔期推案預估量逼近 200 億元，案量集中北區及竹北，指標案多規劃中大坪數產品，當中以北區「昌傑謙謙」案量較大。至於基隆市和宜蘭地區，預估推案量分別為 15.1 億元及 4.95 億元，市場買盤都以在地客為主。

成采錡表示，儘管北台灣整體買氣趨穩，區域市況仍有強有弱，像在機捷沿線重劃區，因買盤多為首購族，以及線上低首付、低總價產品選擇多，在新青安房貸及通勤月票話題影響下，市場買氣穩定。至於購屋門檻較高的北市，建案銷售表現取決建案「背景」，如屬於區域稀缺供給、建商品牌力強等，都是讓高資產族結束觀望、出手購屋的關鍵因素。