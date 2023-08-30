〈房產〉觀光商圈疫後接力迎復甦 北市東區今年首見每坪破萬元實價租金

根據最新實價資料顯示，沉寂已久的東區商圈，今年首見出現兩筆單價破萬元的實價租金案例，兩筆都在敦化南路的 187 巷內，一筆 6 月成交月租 14 萬元，另一筆則是月租 17 萬元，兩筆的單價每坪都約在 1.1 萬元，房仲業者指出，在西門町觀光先觸底復甦後，東區與士林也有築底跡象。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，每個觀光商圈的特色都不太一樣，這波復甦的業種也不盡相同，如西門町最明顯的就是今年單價萬元的店面租賃，有不少都是伴手禮店，但東區就比較偏向個性的服飾店等。不過，雖然觀光商圈有復甦跡象，但距離過往全盛時期仍有段很遠的差距，尤其雖然東南亞客明顯增加，但以前一波的經驗來看，大陸客仍是購買力最強的客群。

此次揭露，兩筆都在東區的敦化南路一段 187 巷，一筆 32 號月租 14 萬，每坪約 1.1 萬元，另外一筆是 73 號，月租 17 萬元，每坪 1.1 萬元，士林夜市大東路上也有整棟店面出租，月租金額達 27.3 萬元，不過根據歷史交易狀況顯示，7 年前該店面曾揭露月租達 45 萬元，距離現在的租金水準有相當一大段差距。

這波景氣呈現外冷內熱，也帶動店面市場築底復甦，根據統計全台 7 月零售業營業額為 3,778 億元，年增 5.3%，主因疫後民眾外出消費動能回升、國境解封帶動觀光旅遊人次增加，致其他綜合商品零售業、百貨公司、布疋及服飾品零售業、藥品及化粧品零售業分別年增 38.4%、11.1%、7.3% 及 5.9%，而 7 月餐飲業營業額 891 億元，年增 17.6%，其中餐館業及飲料店業分別年增 17% 及 9%，主因暑假人潮增加，外食消費動能強勁，加上天氣炎熱帶動冷飲需求增加所致。