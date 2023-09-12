皇龍8月營收創新高年增7.77倍 交屋潮挹注全年EPS上看4元

皇龍 (3512-TW) 在南台灣新建案完工交屋挹注下，8 月營收以 6.43 億元改寫歷史新高，若第三季交屋流程順暢，營收也可望創下單季新高；其他 8 月營收創新高的建商還包括順天 (5525-TW) 及潤隆 (1808-TW)。

皇龍 2023 年 8 月營收 6.43 億元，創新高，月增 1.35 倍，年增 7.7 倍，累計 2023 年前 8 月營收 20.87 億元，年減 2.16%，預估在 9 月持續交屋下，累計營收將較去年轉爲正成長。

皇龍今年 3 月營收以 6.16 億元改寫歷史新高，8 月營收再以 6.43 億元創新紀錄。法人估，在建案交屋時程確立之下，皇龍今年營收自 27 億元起跳，創新高，每股純益可望達到 4 元。

皇龍今年有包括台南 100% 完銷的台南九份子「天慕」第二期 10 億元案，及台南仁德「天澍」17 億元交屋，共 27 億元可望入帳，也就是說，營建部門營收將由 27 億元起跳。皇龍也在台積極尋找設廠用地，將擴展機構件等生產量能。

其中「天慕」第二期已在 3 月起陸續交屋完畢，而在台南仁德 17 億元總銷的「天澍」100% 完銷，已拿到使用執照，也正陸續交屋的營收貢獻，最遲將在 10 月結案。