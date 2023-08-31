〈房產〉全台房市多空交織下買氣未減 低價及自用產品買氣續航

雖然第三季是房市的傳統淡季，但信義房屋 (9940-TW) 今 (31) 日指出，今 (2023) 年似乎淡季不淡，8 月房市買氣不僅有兩位數的同期年增幅，同時也與 6、7 月交易量相當。觀察 8 月房市交易狀況，房市呈現穩定的自用當道，首購的比例進一步拉高到 5 成以上，每兩間交易至少就有一間是首購族群。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年下半年房市頗有利空出盡的跡象，包括升息循環告一段落，7 月 1 日平均地權條例已經上路，預售投資退場與法人購置住宅受影響，不過政府推出新青安房貸政策，政策上偏向打擊投資和非自用，幫助首購自用降低負擔，有穩定首購自用買氣的效果，統計發現總價 700-1000 萬元房產交易，較 7 月略微增加。

觀察 8 月房市交易狀況，總價 700-1000 萬元交易占比增加，尤其新北市 700-1000 萬元交易增加較明顯。信義房屋統計成交資料，以區域來看，8 月成長最多的區域是高雄市，較 7 月交易量增幅超過 2 成，研判應是科技業投資案確定後，之前的不確定利空解除，帶動市場買盤回籠。

曾敬德指出，近期房市買氣仍維持相對穩健，今年第三季並未出現傳統淡季衰退的狀況，甚至表現跟 6 月相當，房市表現穩健，年底前雖然有總統大選，但並未對房市造成太多觀望氛圍，平均地權條例上路的確對預售市場買氣短期有衝擊，房市呈現「二手穩健、一手略悶」。

7 月平均地權條例上路，8 月卻有新青年安心成家方案，多空拉鋸下。住商機構統計旗下成交狀況後發現，8 月交易量，比 7 月增加 3.5%，比去 (2022) 年同期增加 25.4%，區域表現上除新北、高雄外，其他各都均優於上月，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，政策多空齊發，自用客戶勇於進場，也讓交易更為活絡。

徐佳馨表示，綜觀六都交易都優於去年同期，但又以桃園表現最佳，推估平均地權條例影響預售，自用買氣轉進成屋，使得 7、8 兩個月買氣旺盛。

住商機構統計，在成交價格帶上，北北桃中 1500 萬元以下，台南高雄 1000 萬元以下，兩房以上規格依舊是市場主力，屋主態度最為強硬。另區域價格落在中高價格帶的產品成交難度明顯增加，包括北市 4000 萬元以上、新北 3000 萬元以上，其他縣市 2000 萬元以上產品，值得一提的是因私法人無法購買住宅，商用交易開始活絡，後勢值得留意。