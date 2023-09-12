馬來西亞計劃祭稀土出口禁令 促進工業發展、減少對中依賴

馬來西亞計劃禁止稀土出口，以促進國內工業發展，並減少對中國進口礦產的依賴，成為最新一個限制關鍵礦物原料出口的國家。

馬來西亞總理 Anwar Ibrahim 周一 (11 日) 在議會上表示，政府將制定出口禁令，防止戰略資源遭到濫採而流失，以確保國家能取得最大程度的回報。

他表示，這項政策將有助於帶動礦業發展，同時為國家創造額外收入，但沒有透露禁令何時生效。

Ibrahim 預估到了 2025 年，該產業將為國內生產毛額 (GDP) 貢獻 95 億馬元 (約 20 億美元)，同時創造 7000 個就業機會。

這將使馬來西亞成為最新一個限制稀土出口的國家。作為全球最大稀土供應國的中國，上月宣布限制鎵與鍺這兩種與半導體業有關的關鍵金屬原料出口，外界擔憂中國的下一個目標可能就是稀土。

稀土的應用範圍相當廣泛，涉及軍事設備、雷射技術、智慧手機，以及在電動車和風力發電機中使用的磁鐵。

Akademi Nusantara 地緣戰略專家 Azmi Hassan 表示，政府為確保稀土控制權所付出的努力，除了有助於加強國家財政狀況之外，還可以幫助抵禦來自中國的潛在壓力，因為中國長期使用稀土作為地緣政治工具，向其他國家施加壓力。

Hassan 說：「我們 (馬來西亞) 在稀土市場的影響力可能有限，但這項政策旨在提高國內收入，並為我們提供戰略優勢。透過減少對中國礦產的依賴，尤其是在高科技設備方面，我們正在維護我們的利益。」