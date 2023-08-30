日經：日元購買力降到53年低點 

受到多年停滯性通膨的影響，評估日元對主要貨幣購買力的跌到接近 53 年低點，代表日本民眾必須為能源、食品等進口必需品支付更多金額。

日經亞洲 (Nikkei Asia) 報導，根據日本銀行 (央行) 最新數據，日元的實質有效匯率在 7 月下降到 74.31，這是經貿易金額加權並考量通膨後的指標。

日元目前的實質有效匯率，距離去年 10 月觸及的 73.7 近期低點不遠。該指標歷史低點出現在 1970 年 9 月，當時 1 美元可兌換到 360 日元。

日本物價停滯不前多年、加上日銀長期推動貨幣寬鬆，導致日元購買力低落。直到最近，日本的通膨才開始有增溫的跡象。

日元兌美元周二跌破 147，觸及九個月低點，周四亞洲盤交易時段約報 146.17。

日元購買力流失，對進口影響特別深刻。雖然日元計價的進口物價指數比起 2022 年開始有所下滑，但目前仍比 2021 年底高了 10%，在所有進口品項中，食品和汽油等能源項目漲幅最明顯。

瑞穗研究和科技公司曾預估，若日元兌美元保持在 145 附近，日本民眾在 2022 財政年度到 2023 財政年度期間，將須負擔 18.8 萬日元 (約新台幣 4 萬元) 的額外支出。

這還是建立在 10 月過後一些對抗通膨政策持續實施的前提下，例如電力和天然氣費用補貼、汽油價格穩定措施等，如果沒有這些政策，額外支出將超過 20 萬日元 (約新台幣 4.3 萬元)。

瑞穗研究資深經濟學家 Saisuke Sakai 說：「這些對低收入家庭來說，是格外沉重的負擔。」

在超市貨架上已可看到物價上漲的痕跡，根據日經調查，牛奶、奶油今年來分別上漲 8% 和 10%，反映進口飼料上漲的成本轉嫁給消費者。來自歐洲的進口商品漲幅特別大，義大利麵就跳漲了 28%。

自 1995 年 4 月開始統計實質有效匯率迄今，日元的購買力已經流失約 60%，是所有主要貨幣中跌幅最大的，呼應日本多年來難以脫離超低通膨甚至通縮的狀況。

再從「大麥克指數」觀察，也就是以麥當勞的大麥克漢堡比較不同貨幣間購買力的指標，可以發現，日本大麥克漢堡的價格從 1995 年 4 月迄今只上漲 15%，目前售價為 450 日元，但美國卻上漲超過一倍，需要 5.58 美元才能買到一個大麥克堡。

對日本來說，雖然日元貶值通常有利於出口，但對日本而言這股效益並不明顯。日本貿易振興機構的資料顯示，雖然日元兌美元從 2019 年到 2022 年間重挫，出口量卻減少 3%。

究其原因，離岸外包 (offshoring) 是主要因素，經產省的統計顯示，日本企業在 2021 年度有 26% 生產在海外進行，約是 20 年前的兩倍。

由於進口昂貴、出口遲滯，日本貿易條件——出口物價指數對進口物價指數的比率——從 1995 年 4 月至今共下滑 48%。這代表日本更多財富流向海外，並且通常會導致日元進一步走軟。

不過目前有跡象顯示大環境正在改變：日本 6 月不計生鮮食品的通膨率年增 3.3%，超越美國的 3%，此外，日本企業開始提高工資，讓人期待這個良性循環能為日本吸引更多外國投資進駐。

Caygan Capital 投資長 Naruhisa Nakagawa 說：「企業面對通膨和勞動力短缺，將被迫採取行動以提升生產力。」